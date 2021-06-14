Минтруда: люди не успеют накопить на пенсию

Возможность снижения в Казахстане пенсионного возраста либо для всех граждан, либо для отдельных категорий населения обсуждается на разных уровнях. Однако в правительстве данный вопрос не рассматривается. Как объяснил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, это связано с «объективными причинами» действующей в стране пенсионной системы.



- Такой вопрос пока не рассматривается, здесь есть и объективные моменты. С 1998 года мы перешли на накопительную систему. То есть в зависимости от того, как человек участвует в этой накопительной системе, он может получать более высокую пенсию. Что касается снижения пенсионного возраста, люди могут не успеть накопить, и пенсия будет очень маленькой. Поэтому данный вопрос не рассматривается, - заявил министр в ходе брифинга в понедельник, 14 июня.



При этом он напомнил, что сегодня у граждан есть возможность увеличить пенсионные выплаты через покупку пенсионного аннуитета.



Напомним, ранее депутаты парламента поднимали вопрос о необходимости снижения возрастного ценза для ряда категорий населения. В частности, предлагалось снизить порог выхода на пенсию для работающих граждан с инвалидностью.



На 1 мая 2021 на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) сформированы пенсионные накопления на сумму 12,6 трлн тенге. За год, с 1 мая 2020 по 1 мая 2021, сумма увеличилась на 8%, или около 1 трлн тенге.



Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,3 трлн тенге (рост за год составил 8%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 319,3 млрд тенге (рост составил 17%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 2,3 млрд тенге (рост 10%).



При этом сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 28 862 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила 522 610 тенге.