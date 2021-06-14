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«Почему появляются министры-идиоты?» - общественник о высказывании главы Минсельхоза

Просмотров:350 Опубликовано: Сегодня, 16:12
«Почему появляются министры-идиоты?» - общественник о высказывании главы Минсельхоза
Фото: Sputnik Казахстан
Некоторые казахстанцы потребовали отставки министра, передает Mnews.kz со ссылкой на Politic.

9 июня министр сельского хозяйства Сапархан Омаров высказался о росте цен на картофель в Казахстане. Причем сделал он это таким образом, что разозлил казахстанцев.

Министр заявил, что отечественные сельхозтоваропроизводители реализуют продукцию по цене 200 тенге за килограмм, а вся остальная надбавка – это из-за посредников и владельцев супермаркетов.

Он также уточнил, что 200 тенге – это цена прошлогоднего картофеля. Но "люди хотят покупать свежий урожай". Иными словами, министр указална то, что казахстанцы якобы сами способствовали повышению стоимости продукта.

Пользователи Fаcebook ополчились на министра за сказанные слова, некоторые потребовали отставки министра.

Известный общественный деятель Мурат Телибеков также не остался в стороне.

"Почему дорожает бензин? Потому что люди хотят ездить на хорошем бензине. Плохой бензин дешевый, но никто не хочет им пользоваться. Хорошего бензина на всех не хватает, поэтому он все время дорожает. Почему доллар растет? Потому что людям нравится американская валюта. Так как долларов на всех не хватает, он все время растет в цене. Почему появляются министры-идиоты? Потому что умных министров не хватает. Приходится привлекать идиотов", - высказался он.


Источник: mnews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Purins (Посетители) Сегодня, 16:48
Выходит прав общественный деятель....))
 
 

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