Спецпредставитель США прокомментировал вопрос о возможном открытии американской военной базы в Казахстане

Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что обсуждения были "обнадёживающими".
Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что Соединённые Штаты обсуждают с Казахстаном вопрос открытия военной базы в регионе, сообщает
"Служба новостей Центральной Азии".
Спецпредставитель отметил, что этот вопрос также обсуждается с другими странами в Центральной Азии и за пределами региона. Стороны рассматривают стратегию совместной работы, чтобы не только способствовать миру в Афганистане и поддерживать его, но и в целом совместно бороться с терроризмом после вывода войск США.
пециальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что Соединённые Штаты обсуждают с Казахстаном вопрос открытия военной базы в регионе, сообщает "Служба новостей Центральной Азии".
Спецпредставитель отметил, что этот вопрос также обсуждается с другими странами в Центральной Азии и за пределами региона. Стороны рассматривают стратегию совместной работы, чтобы не только способствовать миру в Афганистане и поддерживать его, но и в целом совместно бороться с терроризмом после вывода войск США.
"Должен сказать, что обсуждения были позитивными, обнадёживающими. Но я здесь не для того, чтобы объявить что-либо или сказать, что мы достигли определённого соглашения с конкретными странами по конкретным военным шагам в настоящее время, но обсуждения носят всеобъемлющий характер и охватывают отдельные усилия, усилия по экономическому развитию, гуманитарным нуждам, а также потребности безопасности. Это и гуманитарная помощь, и вопросы безопасности, с точки зрения будущего, чтобы иметь возможность помогать афганским силам безопасности поддерживать и содержать себя, а также вместе реагировать на потенциальные террористические угрозы, что в наших общих интересах", – сказал Залмай Халилзад.
14 июня Залмай Халилзад встретился к Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщается на сайте Акорды.
На встрече были рассмотрены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнёрства в контексте обеспечения безопасности и стабильности в Афганистане, в том числе в свете вывода войск США и НАТО из этой страны. Также были затронуты вопросы координации двусторонних и многосторонних усилий по стабилизации и социально-экономическому восстановлению афганского государства.
Глава государства назвал сотрудничество по урегулированию ситуации в Афганистане важной составляющей взаимодействия между Казахстаном и США. Как подчеркнул Президент, афганская проблематика неизменно находится в центре внимания его переговоров с руководителями Афганистана, России, Китая, государств Центральной Азии и международных организаций.
Во время беседы Залмай Халилзад поделился своими оценками текущей ситуации в Афганистане, видением американской дипломатии в отношении дальнейшего развития межафганского мирного процесса и координации усилий всех заинтересованных сторон на афганском направлении.
Оставьте свой комментарий первым.