В МЧС назвали причину взрыва на АЗС в Новосибирске

Причиной взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске стал газовоз, который не был заземлен при сливе газа в стационарную емкость. Об этом сообщил первый замначальника регионального ГУ МЧС Евгений Лебедев, передает «РБК Новосибирск».



По его словам, при сливе газа в стационарную емкость произошла разгерметизация, после чего последовали взрыв и пожар.



Лебедев рассказал, что в результате происшествия пострадали 24 человека, из них 12 находятся в состоянии средней тяжести, семь — в тяжелом состоянии, остальные на амбулаторном лечении. В числе пострадавших — сотрудники МЧС, принимавшие участие в тушении пожара. Как рассказала ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова, в числе пострадавших есть ребенок.







Ранее в пресс-службе минздрава области сообщали о 21 пострадавшем.



По данным МЧС, на АЗС взорвались газовые баллоны и резервуары с топливом. Позднее спасатели сообщили о ликвидации открытого горения. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).