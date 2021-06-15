Названы самые опасные части курицы

Мясо курицы - популярный продукт в рационе. Однако употребление некоторых частей этой птицы в пищу может нанести вред здоровью, предупредил эксперт по здоровому питанию, шеф-повар, кулинарный блогер Сергей Синицын, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило, это потроха, они самые опасные", – объяснил эксперт.
Самое безопасное, по его словам, белое мясо грудки. Но даже его нужно подвергать усиленной термической обработке.
"Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз – несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу", – уточнил Сергей Синицын.
Он посоветовал всегда предварительно проваривать куриное мясо, независимо от того, какое блюдо вы собираетесь готовить.
"Жарить курицу, запекать ее, тушить или томить - это индивидуально на усмотрение каждого человека, но предварительно курицу советую подварить, чтобы не тревожиться про паразитов и про целую кучу антибиотиков", - посоветовал шеф-повар.
Он также объяснил, как выбрать хорошую курицу. По его словам, лучше отдавать предпочтение фермерской птице, хотя по внешнему виду она может проигрывать товару других производителей, прибегающих к различным уловкам.
"Некоторые производители проделывают манипуляции с продуктами, вводят растворы, замачивают, чтобы птица стала больше. Человек видит на прилавке достаточно плотную, жирную, сочную тушку, а на самом деле ничего хорошего в этом нет", – сказал Сергей Синицын.
Поэтому, выбирая, нужно смотреть, чтобы на коже не было каких-то проколов, и проверить, чтобы не было запаха аммиака или каких-нибудь химикатов, посоветовал шеф-повар.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.