Названы самые опасные части курицы

Мясо курицы - популярный продукт в рационе. Однако употребление некоторых частей этой птицы в пищу может нанести вред здоровью, предупредил эксперт по здоровому питанию, шеф-повар, кулинарный блогер Сергей Синицын, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило, это потроха, они самые опасные", – объяснил эксперт.



Самое безопасное, по его словам, белое мясо грудки. Но даже его нужно подвергать усиленной термической обработке.



"Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз – несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу", – уточнил Сергей Синицын.



Он посоветовал всегда предварительно проваривать куриное мясо, независимо от того, какое блюдо вы собираетесь готовить.



"Жарить курицу, запекать ее, тушить или томить - это индивидуально на усмотрение каждого человека, но предварительно курицу советую подварить, чтобы не тревожиться про паразитов и про целую кучу антибиотиков", - посоветовал шеф-повар.



Он также объяснил, как выбрать хорошую курицу. По его словам, лучше отдавать предпочтение фермерской птице, хотя по внешнему виду она может проигрывать товару других производителей, прибегающих к различным уловкам.



"Некоторые производители проделывают манипуляции с продуктами, вводят растворы, замачивают, чтобы птица стала больше. Человек видит на прилавке достаточно плотную, жирную, сочную тушку, а на самом деле ничего хорошего в этом нет", – сказал Сергей Синицын.



Поэтому, выбирая, нужно смотреть, чтобы на коже не было каких-то проколов, и проверить, чтобы не было запаха аммиака или каких-нибудь химикатов, посоветовал шеф-повар.