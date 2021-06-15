"Там везде расисты, я не хочу туда возвращаться": как казахстанцы "позорили своих" нетерпимым отношением к иностранцам

Как казахстанцы позорили собственных соотечественников нетерпимым отношением к иностранным гражданам и правда ли, что зарубежным гостям зачастую приходится довольно тяжело в нашей стране.







Не так давно в СМИ и соцсетях распространилась видеозапись, как наш соотечественник приставал к чернокожему иностранцу в общественном транспорте. Поведение казахстанца вызвало возмущение у пользователей Сети. Скандальные кадры запечатлел один из пассажиров.



«Сегодня стал свидетелем одной омерзительной сцены в 118-м автобусе. На одной из остановок на Абая зашел черный парень-иностранец и сел в паре метров позади меня, через пару остановок он быстрым шагом пошел к водителю автобуса. За ним, пошатываясь, шел парень азиатской национальности, с расстегнутой ширинкой и бешеными глазами, и крича вслед ему: «Ниггер», – говорится в посте пользователя Искандера Махиянова в Facebook.



По его словам, иностранец не дождался помощи от водителя и сел на свободное место. Нахальный парень пошел следом за ним и пытался вызвать его «выйти один на один». Поведение соотечественника вызвало волну негодования в соцсетях. На инцидент отреагировал даже заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов. Он сообщил, что данный факт действительно требует проверки.



Стоит отметить, что это далеко не первый случай подобного нетерпимого поведения, которое демонстрируют наши соотечественники по отношению к иностранцам. В связи с этим редакция медиа-портала Caravan.kz вспомнила схожие ситуации.



Бывший игрок ФК "Атырау" обвинил казахстанцев в расизме



В 2013 году отечественное издание "Диапазон" сообщало, что бывший нападающий футбольной команды "Атырау" Майкл Антуан-Кюрье в одном из своих интервью рассказал, что в Казахстане его оскорбляли из-за темного цвета кожи. Он заявил, что у него осталось довольно плохое впечатление от Казахстана.



- Там расизм везде. Я не хочу туда возвращаться. Там расисты не только фанаты, там он просто везде, - сказал он. Также он пожаловался, что болельщики футбольного клуба просили руководство избавиться от темнокожих игроков. В интервью также говорится, что перед подписанием контракта ему обещали предоставить жилье, но так и не выполнили обещания.



- Это были худшие четыре месяца в моей жизни. Они называли меня обезьяной. Мои партнеры по команде сначала были вежливы со мной, когда мы тренировались в Турции, но стоило нам приехать в Казахстан, как они отстранились от меня. Они не хотели видеть рядом с собой темнокожего человека, - сказал Антуан-Кюрье.



Пара казахстанцев оскорбляла иностранцев на камеру в Москве



В 2015 году в соцсетях распространилась видеозапись, которая сильно оскорбила наших соотечественников. На ней запечатлена пара казахстанских туристов, оскорбляющих продавцов и работников сферы обслуживания в Москве. Молодые люди пользовались тем, что иностранцы не понимали казахский язык, и снимали все на камеру.



История на этом не закончилась. Эта же пара направилась в элитный бутик, где девушку интересовала стоимость сумки. Правда, тут произошел конфуз. Продолжая общаться в привычной для себя манере, героиня ролика получила неожиданный отпор. Оказалось, что консультант, обслуживавшая пару, владеет казахским языком, и издевательства быстро прекратились.



После публикации ролики стали стремительно набирать дизлайки и гневные комментарии от пользователей. Автор книги "Ситуативный казахский" Канат Тасибеков заявил, что поведение отдельных граждан хотя и вызывает отвращение, но еще не повод судить обо всех.



"Скачи на своем кенгуру": как казахстанцы оскорбили австралийца за критику бешбармака



В 2018 году отечественные СМИ писали, что волна негатива и даже пожеланий смерти обрушилась на путешественника из Австралии, который нелестно отозвался о бешбармаке и кумысе. Все дело в том, что во время путешествия в Казахстан ему не понравилась наша национальная кухня.



Первые впечатления о Казахстане австралийца Бена Граундвотера разместил зарубежный сайт новостей: побывав в столице Казахстана, он написал свое мнение о городе, а также о казахской кухне. Если мысли о столице и даже частые упоминания Бората казахстанцев устроили, то отзыв о бешбармаке вызвал волну гнева: иностранец заявил, что считает блюдо ужасным. В ответ он получил десятки негативных комментариев в Instagram.



«Я известный в Казахстане. Имею в виду невероятно непопулярный. По факту – тот, кого ненавидят. Возможно, я никогда не смогу вернуться на землю соколиных охотников и современной архитектуры. Я получил смертельную угрозу. Мне сказали скакать дальше на своем кенгуру», - написал Бен на портале Traveller.



Казахстанцы так атаковали иностранца, что он написал об этом новый пост. Первое время Бен не понимал, откуда на его странице столько хейтеров, но потом кто-то послал ему скриншот его переведенного материала. Отвечать негативом на негатив Бен не стал, из этой истории он сделал вывод: никогда больше не оскорблять чужие блюда.



Расизм не только на словах, но и в школьных учебниках



В 2018 году портал Sputnik Казахстан опубликовал материал, где рассказывалось, что общественность возмутил рассказ о темнокожем мальчике в учебнике "Естествознание" для второго класса, где автор приводит вымышленную историю об афроамериканском подростке, который подвергся издевательствам со стороны детей в казахстанской школе. Для того чтобы показать, что именно ее возмутило, одна из родительниц привела в социальных сетях цитату из рассказа и приложила фото страницы учебника.



"К нам в класс недавно пришел новенький ученик. Зовут его Майкл. Его родители переехали к нам в Казахстан работать. Вы скажете, ничего особенного, но это не так. Он россиянин африканского происхождения. Звучит необычно для Казахстана, а для города Семея – это как увидеть живую Жар-птицу", - цитирует рассказ, автором которого указана А. Карабутова, мама второклассника.



Также в небольшом тексте говорится, что дети поначалу не хотели дружить с новичком. Недоумение мамы школьника поддержали пользователи социальных сетей. В своих комментариях к публикации они не стеснялись в выражениях, обвиняя создателя учебника в расизме. Примечательно, что ни министерство образования, ни городской отдел образования Семея ситуацию никак не комментировали.



Несмотря на подобные противоречивые случаи, в Казахстане также много и случаев, когда наши соотечественники, наоборот, помогали иностранным гражданам в тяжелых ситуациях.



Как казахстанские моряки спасли иностранца на Каспии



Уточнялось, что 31 декабря 2020 года казахстанские моряки-пограничники спасли 50-летнего гражданина Турции. В тот день казахстанскому экипажу пограничного корабля «Сарбаз» поступил сигнал SOS от азербайджанского парома «Академик Гасан Алиев» о том, что на их судне в критическом состоянии находится гражданин Турции, которому необходима срочная медицинская помощь.



Морские пограничники не отказали в помощи и провели многочасовую спасательную операцию. Мужчину благополучно доставили на берег, а затем в Жанаозенскую городскую многопрофильную больницу. В городской больнице Жанаозена больному был поставлен диагноз «перфоративная язва желудка» и проведена срочная операция. Гражданин Турции был в тяжелом состоянии, но ему спасли жизнь.



По решению турецкой стороны 5 января 2021 года пациента перевезли турецкой санитарной авиацией. Сообщалось, что из Жанаозена пациент был доставлен в Актауский международный аэропорт, откуда был благополучно отправлен на родину, в город Эрзурум на северо-востоке Турции.



Рыбаки в Атырау спасли провалившегося в Урал иностранца-велосипедиста



В декабре 2020 года отечественные СМИ сообщали, что в Атырау рыбаки спасли провалившегося в Урал велосипедиста-иностранца. Видео спасения было распространено в социальных сетях.



ЧП произошло в пригороде Атырау. Велосипедист, решивший перебраться через Урал по еще неокрепшему льду, провалился в полынью. Произошло это на глазах у рыбаков, у одного из которых оказалась с собой веревка. Общими усилиями велосипедиста, который оказался иностранцем, вместе с велосипедом извлекли из полыньи.



Как сообщили в ДЧС региона, об этом случае они также узнали из социальных сетей. Спасатели на Урал не выезжали. Рыбаки обошлись своими силами.



Павлодарские полицейские спасли иностранца на заснеженной трассе



В феврале текущего года сообщалось, что иностранный водитель, следовавший по маршруту из Караганды в Самарскую область, угодил в кювет по трассе близ Павлодарской области. Поначалу ему казалось, что выбраться удастся самостоятельно, но спустя короткое время водитель понял, что остался один посреди ночной трассы в гололед.



По словам водителя, мороз крепчал, и он стал замерзать. В это время проезжали полицейские, которые на буксире вытащили его на дорогу.



- Операция проходила несколько часов. Затем доставили до ближайшей СТО, накормили, нашли ночлег, после чего утром на исправной автомашине отправили в путь. Я благодарен инспекторам роты патрульной полиции, которые помогли мне в трудной ситуации. Здоровья им и успехов в службе, - рассказал 60-летний российский водитель Сагидулла Ахметов.