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Топ-10 самых загрязненных городов Казахстана

Просмотров:400 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Топ-10 самых загрязненных городов Казахстана
Иллюстративное фото
Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент оказались в списке 10-ти самых загрязненных городов страны. Об этом на заседании правительства сообщил глава министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

- Так, согласно экологическому мониторингу атмосферного воздуха по итогам 2020 года из 45 промышленных городов и мегаполисов 10 городов относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент, - перечислил Мирзагалиев.

По его словам, общий объем выбросов загрязняющих веществ составил 2,5 млн тонн.

Одним из основных причин загрязнения поверхностных вод является устаревшие канализационно-очистные сооружения, так называемые КОС. Всего по стране в 2020 году общий объем сбросов составил 1,1 млн тонн, - отметил глава ведомства.


Источник: zakon.kz
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