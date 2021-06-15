Главный санитарный врач обратился к казахстанцам

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов обратился к казахстанцам. Слова главного санврача приводятся в Telegram-канале Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 (МВК) при правительстве, передает Tengrinews.kz.
"Ситуация с коронавирусом в мировом масштабе становится непредсказуемой. Все говорят о третьей волне COVID-19. В странах, где вакцинация идет на очень низком уровне, заражаемость растет угрожающими темпами. В мире зарегистрировано уже более 176 миллионов случаев и ежедневно регистрируется свыше 290 тысяч новых фактов. Умерло более 3,8 миллиона человек. Что очень беспокоит, угрожающая ситуация складывается и в приграничных с Казахстаном странах. В России, Кыргызстане регистрируется рекордный прирост заболевших по сравнению с прошлым годом", - цитирует Киясова Telegram-канал.
Главный санврач отметил, что Казахстан по эпидемиологической ситуации не относится к критической зоне.
"Сегодня фиксируется снижение внутренних случаев заражения. Но с наступлением лета многие наши граждане намерены лететь на отдых в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе туда, где не самая благополучная эпидемиологическая ситуация по COVID-19. А это не может не вызывать озабоченность.
Учитывая сезонный факт, желание отдохнуть, призываю граждан обезопасить свою жизнь и здоровье ваших близких от вирусов. Только вакцинация позволит вам планировать путешествия и отдых с родными, не боясь сложных для организма последствий. Прежде чем планировать отпуск, сделайте прививку от COVID-19 и получите полноценное удовольствие от летнего путешествия. Вакцинация позволит вам беспрепятственно вернуться обратно и позволит вам защитить себя и ваших близких", - говорится в сообщении.
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