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Сколько денег в Нацфонде Казахстана

Просмотров:64 Опубликовано: Сегодня, 11:56
Сколько денег в Нацфонде Казахстана
Иллюстративное фото
Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал об активах Национального фонда Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Важным компонентом бюджетного процесса является Национальный фонд. Его активы на 1 июня текущего года составили 27,6 триллиона тенге, в том числе валютный портфель - 58,5 миллиарда долларов. Необходимо отметить, что по итогам 2020 года Нацфонд вырос на 744 миллиарда тенге", - сообщил Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече перед населением.

Глава Минфина отметил, что ведомством на системной основе ведется работа, направленная на усиление его сберегательной функции. Например, внесены поправки в Бюджетный кодекс по поэтапному сокращению размера гарантированного трансферта из Нацфонда и применению контрцикличного бюджетного правила.

"Данные меры способствуют накоплению активов Нацфонда и постепенному снижению ненефтяного дефицита", - отметил Ерулан Жамаубаев.

Целями создания Нацфонда являются: обеспечение стабильного социального экономического развития страны;
накопление финансовых средств для будущих поколений; снижение зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов; снижение зависимости республиканского и местных бюджетов от конъюнктуры мировых цен.

Активы Нацфонда несут сберегательную и стабилизационную функции. Сберегательная функция обеспечивает накопление финансовых активов и иного имущества и доходность активов Национального фонда Республики Казахстан в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска. Стабилизационная функция предназначена для поддержания достаточного уровня ликвидности активов Национального фонда.


Источник: tengrinews.kz
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