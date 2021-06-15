Лошади и верблюды кормятся картоном и помоями в Мангистау

В Мангистауской области лошадей и верблюдов кормят картоном, скотина также питается тем, что имеется на местных помойках, передает Azattyq Rýhy.
В социальных сетях опубликованы видео о том, чем питается домашняя скотина в личных подворьях жителей Мангистау.
Как видно на кадрах, верблюдов и лошадей кормят картоном. Местные жители это объясняют тем, что в степи в этом году практически не было осадков, пастбища высохли, из-за дефицита кормов животных нечем кормить.
В другое время скотину выгоняют на пастбища. Однако по причине того, что травы нет, животным приходится кормиться также на местных помойках.
Напомним, лошади массово гибнут в Мангистауской и Кызылординской областях из-за голода и засухи. В соцсетях распространены фото и видео истощенных и умерших от голода лошадей.
Только на конец мая, по данным Управления ветеринарии Мангистауской области, в регионе от засухи погибли 1 100 лошадей.
По словам министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова, это является недоработкой районных акиматов:
«Они ситуацию на местах знают лучше, чем Министерство сельского хозяйства, либо в областном акимате. Если бы они сигнализировали о ситуации заранее и предложили меры поддержки, мы, конечно, со стороны Правительства эту помощь оказали бы, как и сейчас мы оказываем».
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