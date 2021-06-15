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Лошади и верблюды кормятся картоном и помоями в Мангистау

Просмотров:577 Опубликовано: Сегодня, 15:30
Лошади и верблюды кормятся картоном и помоями в Мангистау
Видео: instagram.com/zhanaozen_online/
В Мангистауской области лошадей и верблюдов кормят картоном, скотина также питается тем, что имеется на местных помойках, передает Azattyq Rýhy.

В социальных сетях опубликованы видео о том, чем питается домашняя скотина в личных подворьях жителей Мангистау.

Как видно на кадрах, верблюдов и лошадей кормят картоном. Местные жители это объясняют тем, что в степи в этом году практически не было осадков, пастбища высохли, из-за дефицита кормов животных нечем кормить.

В другое время скотину выгоняют на пастбища. Однако по причине того, что травы нет, животным приходится кормиться также на местных помойках.



Напомним, лошади массово гибнут в Мангистауской и Кызылординской областях из-за голода и засухи. В соцсетях распространены фото и видео истощенных и умерших от голода лошадей.

Только на конец мая, по данным Управления ветеринарии Мангистауской области, в регионе от засухи погибли 1 100 лошадей.

По словам министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова, это является недоработкой районных акиматов:

«Они ситуацию на местах знают лучше, чем Министерство сельского хозяйства, либо в областном акимате. Если бы они сигнализировали о ситуации заранее и предложили меры поддержки, мы, конечно, со стороны Правительства эту помощь оказали бы, как и сейчас мы оказываем».


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 5 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:35
Виноваты только хозяева животных, которые не кормят свой скот.
 
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  • ЁмоЁ
  • Ну Ну
  • babe
  • TU-154
 Око (Посетители) Сегодня, 17:53
Нахрена заводить скот если не можешь его содержать?! Продай одного верблюда, купи корма на год! Не могу понять. Объясните.. Осадков последние три года как никогда много. Но у нас климат такой, что лугов нет у нас! Может всё таки стройки всему виной? Вот сколько солончака стало. Вода вымещается. Почему частный скот кормят с гос денег? Продайте скот в соседние регионы, займитесь чем нибудь более подходящим.

всё вижу
 
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  • Око
  • TU-154
  • Daulet201999
 diger (Посетители) Сегодня, 17:47
Тогда зачем деньги на корма выделяли, или эти средства не для животных? Оказывается корма много, стоит только подьехать к любому супермаркету, и набрать...
 
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  • Daulet201999
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 17:16
И только сейчас об этом узнали? Я уже давно знаю, они только Америку открыли? stena
 
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  • Феникс
  • Кинст
  • Daulet201999
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:07
Альпийские луга по-актауски

ЁмоЁ (Посетители)
8 ноября 2020 21:06
когда моя дочь была маленькой, спрашивала- а почему коровы жуют картон и полиэтиленплёнку?, отвечал ей- в магазинах видела ведь молоко в пакетах?, вот для этого. Хорошо, что не спросила про молоко в стекл. бутылках... podmig
 
 

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