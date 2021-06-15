Ибупрофен или кодеин: что эффективнее при боли, рассказали ученые

ченые сравнили эффективность двух популярных обезболивающих средств - ибупрофена и кодеина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



В канадском исследовании эффективности двух популярных обезболивающих средств приняли участие более 5 000 человек. Его результаты показали, что пациенты, принимавшие нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), чувствовали гораздо меньшую послеоперационную боль в течение 6-12 часов, чем пациенты, принимавшие кодеин. Ибупрофен на сегодняшний день - одно из самых популярных действующих веществ в группе НПВС.



"Мы обнаружили, что пациенты, принимавшие НПВС после амбулаторных хирургических процедур, сообщали о лучших показателях боли, лучших общих оценках, меньшем количестве побочных эффектов и отсутствии разницы в кровотечениях по сравнению с теми, кто получал кодеин", - рассказал доцент хирургии Университета Макмастера в Канаде Мэтью Чой.



Исследователи заявили, что ибупрофен не только лучше обезболивает, но и вызывает меньше привыкания и меньше побочных эффектов, чем кодеин, который назначают чаще.



Ибупрофен - лекарственное средство, нестероидный противовоспалительный препарат из группы производных пропионовой кислоты, обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием. Он используется для уменьшения боли или лихорадки и принимается больными остеоартритом и ревматоидным артритом, а также травмированными спортсменами, профессионалами и любителями.



Кодеин – вещество из группы опиоидов, которое применяется в медицине для снижения боли, а также в составе других препаратов для облегчения кашля. Если употреблять кодеин длительное время или против предписаний врача или аптекаря, последствия могут оказаться серьезными, так как передозировка кодеина может привести к устойчивому расстройству здоровья, а также к смерти.