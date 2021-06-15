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Начаты клинические исследования еще одной казахстанской вакцины

Просмотров:174 Опубликовано: Сегодня, 19:25
Начаты клинические исследования еще одной казахстанской вакцины
Иллюстративное фото
Начаты клинические исследования еще одной казахстанской вакцины от коронавируса. Она называется QazCoVac-P, передает zakon.kz.

В НИИ проблем биологической безопасности сообщили, что сегодня, 15 июня, дан старт клиническим исследованиям казахстанской субъединичной вакцины QazCoVac-P. В испытаниях принимают участие добровольцы от 18 до 50 лет.

Эта вторая вакцина, которая успешно прошла доклинические испытания и показала свою безопасность.

Благодаря применению современных технологий молекулярной биологии разработчикам удалось получить штаммы бактерий, которые производят RBD и N белки коронавируса SARS-CoV-2, которые распознает иммунная система.

- Для обеспечения безопасности вакцины проведены все этапы сложной очистки полученных белков и пройден контроль качества. Они не содержат цельного вируса, - говорится в сообщении.

Вакцина стимулирует в организме привитых лабораторных животных иммунитет на 14 сутки после внутримышечного введения второй дозы.

Субъединичные вакцины так же, как инактивированные, не содержат живых компонентов патогена и являются безопасными.

- Адъювант, содержащийся в составе вакцины эффективно стимулирует иммунный ответ, не оказывая негативного влияния на организм вакцинируемого. Так как в состав этой вакцины входят только необходимые антигены, и не входят все остальные составляющие вируса, побочные эффекты после субъединичной вакцины случаются реже. Примеры этого вида вакцины – вакцины против гриппа, гепатита В, пневмококковой, менингококковой, гемофильной инфекций, - отмечают в НИИ.

В институте добавили, что успешные клинические исследования помогут ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу у населения Казахстана.


Источник: zakon.kz
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