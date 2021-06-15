Начаты клинические исследования еще одной казахстанской вакцины от коронавируса. Она называется QazCoVac-P, передает zakon.kz.



В НИИ проблем биологической безопасности сообщили, что сегодня, 15 июня, дан старт клиническим исследованиям казахстанской субъединичной вакцины QazCoVac-P. В испытаниях принимают участие добровольцы от 18 до 50 лет.



Эта вторая вакцина, которая успешно прошла доклинические испытания и показала свою безопасность.



Благодаря применению современных технологий молекулярной биологии разработчикам удалось получить штаммы бактерий, которые производят RBD и N белки коронавируса SARS-CoV-2, которые распознает иммунная система.



- Для обеспечения безопасности вакцины проведены все этапы сложной очистки полученных белков и пройден контроль качества. Они не содержат цельного вируса, - говорится в сообщении.



Вакцина стимулирует в организме привитых лабораторных животных иммунитет на 14 сутки после внутримышечного введения второй дозы.



Субъединичные вакцины так же, как инактивированные, не содержат живых компонентов патогена и являются безопасными.



- Адъювант, содержащийся в составе вакцины эффективно стимулирует иммунный ответ, не оказывая негативного влияния на организм вакцинируемого. Так как в состав этой вакцины входят только необходимые антигены, и не входят все остальные составляющие вируса, побочные эффекты после субъединичной вакцины случаются реже. Примеры этого вида вакцины – вакцины против гриппа, гепатита В, пневмококковой, менингококковой, гемофильной инфекций, - отмечают в НИИ.



В институте добавили, что успешные клинические исследования помогут ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу у населения Казахстана.