Больше тысячи новых зараженных COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1 068 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 294,

в городе Алматы – 112,

в городе Шымкенте – 50,

в Акмолинской области – 32,

в Актюбинской области – 22,

в Алматинской области – 31,

в Атырауской области – 52,

в ВКО – 76,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 89,

в Карагандинской области – 160,

в Костанайской области – 32,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 21,

в Павлодарской области – 43,

в СКО – 14,

в Туркестанской области – 19.



Всего в стране подтверждено 404 064 случая.