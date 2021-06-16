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В селе в СКО шесть лет живет только один человек

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:24
В селе в СКО шесть лет живет только один человек
Фото из открытых источников
На карте Северного Казахстана исчезают села. В некоторых проживает всего по одному человеку. К примеру, в селе Янцено уже шесть лет живет только Александр Бурмагин, передает zakon.kz.

"Первый канал Евразия" сообщает, что в селе Янцено в Северном Казахстане проживает всего один человек. У Александра Бурмагина шесть лет назад скончалась жена и он стал Робинзоном. Только вместо Пятницы у него собака Метелица и кот Цыган. Он не был в городе 20 лет, недавно ездил сдавать документы на пенсию, не узнал.

- Изменился вообще. Я смотрю, там такие высотки стоят, мама родная. И люди другие стали, - говорит он.

В СКО - 112 сел, в которых жителей осталось меньше 50. В 25 - не более 10 человек проживает, а в пяти- по одной семье. Процесс необратимый, говорят - урбанизация. Сельское население сокращается, и ничего с этим не поделаешь.

За последние пять лет у нас упразднено 38 сёл. Последние два года в данном направлении ничего не проводится, потому что проходит перепись населения. Это государственная политика в области развития сельских территорий. По стране и в мире - процесс урбанизации, - руководитель отдела сельских территорий областного управления экономики Жанар Ахмиева.

Александр вяжет веники и продает. Тем и живет. В области только один пример был такой: когда в село, где также остался один человек, вернулся народ. За семь лет населенный пункт Прекрасное снова появился на карте, и в нем сейчас уже 30 человек живет, дома строят.

У Александра четверо детей и четверо внуков, но они далеко. В августе единственный житель села Янцено отметит 63-й день рождения. В подарок хочет мотоблок. У них, у робинзонов, свои мечты - нам не понять.



Источник: zakon.kz
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