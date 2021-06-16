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Назван средний размер пенсии в Казахстане

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 10:53
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Фото: zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты утверждают, что средний размер пенсии в Казахстане составляет 100 тыс. тенге, передает zakon.kz.

С начала 2021 года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,1 трлн тенге.

С января по май из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено 342,6 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 774,8 млрд тенге.

На 1 июня текущего года в стране 2 млн 243 тыс. пенсионеров.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июня 2021 года составил 100 019 тенге.

С 1 июля 2018 года базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • Aktauskii
  • касым
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 11:35
Это как средняя зарплата в 230.000 тг?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • OpenSuser
  • Aktauskii
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:05
Этот показатель напомнил мне анекдот.
Жалуется молодая женщина: "У Машки четыре любовника, а у меня - ни одного, а среднем по два".
 
 

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