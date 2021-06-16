"Скандальное" фото Байдена и Эрдогана обсуждают в Сети

Tek başına Financial Times’ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor.



Sonuna kadar arkandayız DÜNYA LİDERİ. pic.twitter.com/eTzKoh78vw — Ismail Cesur (@icesur) June 14, 2021

Фотография президента Реджепа Тайипа Эрдогана с его американским коллегой Джо Байденом на саммите НАТО стал причиной скандала в Турции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Bianet.На фотографии, опубликованной ранее агентствами France-Presse и Reuters, видно, что Эрдоган встает со своего места, чтобы поприветствовать подошедшего к нему Байдена кулаком, как того требует санитарно-эпидемиологический протокол в условиях глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Зарубежные СМИ, в основном подчеркивали, что Эрдоган был без защитной маски, в отличие от американского лидера.Однако больше всего раздражения в Анкаре было вызвано не указанием на отсутствие маски у Эрдогана, а попаданием на страницы западной прессы весьма неловкой позы турецкого лидера, так как фото сделано с такого ракурса, что возникает впечатление, будто Эрдоган, согнувшись пытается поцеловать кулак Байдена.Один из советников президента Турции Исмаил Сесур обвинил британскую газету Financial Times в попытке организовать операцию по "ошибочному восприятию" Эрдогана за фотографию на первой полосе издания с изображением турецкого лидера и президента США Джо Байдена в рамках саммита НАТО в Брюсселе, который прошел в минувший понедельник."Использование Financial Times этой фотографии среди десятков других фотографий НАТО было призвано создать определенное впечатление, хотя весь минувший день работы турецкого лидера на саммите НАТО сам по себе является показателем масштабов и платформ, на которых Реджеп Тайип Эрдоган продолжает свою борьбу. Мы всегда поддерживаем вас, мировой лидер", - написал Сесур.После критических публикаций в социальных сетях по этому поводу агентство Reuters выразило сожаление по поводу недопонимания, вызванного этой фотографией, пояснив, что на снимке Эрдоган встает со своего стула, чтобы поприветствовать президента США.Встреча лидеров двух стран произошла после того, как президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. Из-за этого посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции, где ему заявили протест по поводу заявления президента США. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Байден использовал необоснованные, несправедливые и далекие от действительности заявления о болезненных событиях, произошедших более века назад.