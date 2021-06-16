«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Июня
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.99 KZT
  • €1 = 517.55 KZT
  • 1 RUB = 5.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Министр Цой ответил на вопрос о своей отставке

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 14:17
Министр Цой ответил на вопрос о своей отставке
Фото: gov.kz
Министр здравоохранения Алексей Цой ответил на вопрос о своей отставке в случае невыполнения плана по вакцинации 10 миллионов казахстанцев к осени, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Еще раз хочу вам ответить, что это зависит от каждого гражданина нашей страны, от сознательности. Вакцинация - элемент добровольный, здесь заставить кого-то мы не можем. Только разъяснительная политика, только информационная поддержка. В том числе и вас мы призываем пойти и помочь в целом стране, для того чтобы мы охватили вакцинацией максимальное количество граждан. Здесь вопрос в добровольности самой вакцинации", - сказал Цой, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.

"Любой вопрос о любом члене правительства зависит от Главы государства. Поэтому, как будет оценена наша работа, так и будет принято решение", - добавил он.

Ранее Алексея Цоя также спросили, успеют ли в Казахстане вакцинировать 10 миллионов человек к осени.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика