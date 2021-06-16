Министр Цой ответил на вопрос о своей отставке

Министр здравоохранения Алексей Цой ответил на вопрос о своей отставке в случае невыполнения плана по вакцинации 10 миллионов казахстанцев к осени, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Еще раз хочу вам ответить, что это зависит от каждого гражданина нашей страны, от сознательности. Вакцинация - элемент добровольный, здесь заставить кого-то мы не можем. Только разъяснительная политика, только информационная поддержка. В том числе и вас мы призываем пойти и помочь в целом стране, для того чтобы мы охватили вакцинацией максимальное количество граждан. Здесь вопрос в добровольности самой вакцинации", - сказал Цой, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.
"Любой вопрос о любом члене правительства зависит от Главы государства. Поэтому, как будет оценена наша работа, так и будет принято решение", - добавил он.
Ранее Алексея Цоя также спросили, успеют ли в Казахстане вакцинировать 10 миллионов человек к осени.
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