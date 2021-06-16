Солдат-срочник застрелился в Уральске

Солдат-срочник застрелился в воинской части Уральска, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



Трагедия произошла 16 июня в 05.30 в воинской части 5517. Как рассказал заместитель командира воинской части по воспитательной работе Жанибек Сарсенов, солдат во время несения службы на карауле выстрелил себе в голову.



"Каретой скорой помощи был доставлен в больницу, но его спасти не удалось. В данный момент проводятся следственные мероприятия. В рамках следствия иная информация разглашению не подлежит", - рассказал Жанибек Сарсенов.



В пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО сообщили, что военнослужащего доставили в областную многопрофильную больницу в крайне тяжелом состоянии. "В реанимационном отделении солдат скончался от травм, несовместимых с жизнью", - сообщили в облздраве.



Отмечается, что военнослужащий был призван из Актобе.



Издание напоминает, что в 2013 году в этой же воинской части с огнестрельным сквозным ранением в голову был обнаружен солдат-срочник Еркебулан Сейлханов. Он также нес смену караула. До конца службы ему оставалось несколько месяцев. Солдат призывался из Кызылординской области. Парень выжил, а через год бригаду врачей, спасшую солдата, признали лучшей в ЗКО.