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Какие напитки продлевают жизнь

Просмотров:222 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Какие напитки продлевают жизнь
Фото из открытых источников
Ученые пришли к выводу, что ройбуш, ромашковый и зеленый виды чая являются самыми полезными, сообщает zakon.kz.

По информации TVzvezda, включение таких напитков в рацион имеет множество преимуществ для организма человека, включая увеличение продолжительности жизни и снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ройбуш

Ройбуш богат антиоксидантами. Он благотворно влияет на здоровье человека, поддерживая нормальную работу сердца, защищая от развития онкологии, диабета, борясь с воспалением, укрепляя кости и замедляя процесс старения.

Напиток является источником некоторых уникальных полифенолов, включая аспалатин, которые защищают организм от повреждения свободными радикалами, подчеркивает автор материала.
Ромашковый чай

Ромашковый чай, обладающий антиоксидантными и антибактериальными свойствами, способен успокаивать и расслаблять человека, что сказывается на увеличении продолжительности жизни.

Согласно результатам исследования, проведенного в Техасском университете с участием 1677 мужчин и женщин в возрасте старше 60 лет, употребление напитка привело к снижению риска смертности почти на треть по сравнению с теми, кто его не пил.

Зеленый чай

Включение в рацион зеленого чая нормализует работу сердечно-сосудистой системы, что в конечном счете ведет к увеличению продолжительности жизни. В частности, употребление зеленого чая приводит к снижению уровня общего холестерина, ЛПНП (или так называемого плохого) холестерина и артериального давления. Также этот напиток поддерживает иммунную систему организма, повышая его способность противостоять болезням.


Источник: zakon.kz
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