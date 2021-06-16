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«Вы в России родились, молчите, сидите»: астанчанин наорал на посетителей поликлиники

Просмотров:226 Опубликовано: Сегодня, 17:41
«Вы в России родились, молчите, сидите»: астанчанин наорал на посетителей поликлиники
Фото из открытых источников
Конфликт между пациентами в столичной поликлинике попал на видео, передает Azattyq Rýhy.

Видеозапись появилась в соцсетях.

На кадрах мужчина спорит с женщиной.

– «Хватит! Мы кормим вас, обуваем, все, молчите!» – говорит мужчина в какой-то момент.

– Ну, да мы выросли здесь, а вы нас обуваете, – ответила женщина.

– Вы в России родились, не здесь! – продолжил мужчина.

– Мы здесь целину поднимали, а ты откуда приехал? – спросила пациентка поликлиники.

– Какая целина? Я отсюда. Какая целина? Вонючая целина что ли?

Спорящих горожан пытались успокоить другие посетители и сотрудники поликлиники.



В комментариях к публикации пользователи возмущены поведением мужчины: «Жаль, что он не один такой и такие фразы слышу часто... Пусть станет стыдно родителям и учителям таких людей», «Тюрьма таким конечно!», «Такие» всех в Россию отправляют даже не русских».

Некоторые посчитали, что мужчину довели до такого состояния: «Довели видать ,а потом начали снимать ,не надо делать поспешных выводов, не зная начала конфликта», «Ну там женщины сами провоцируют».


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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