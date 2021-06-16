«Вы в России родились, молчите, сидите»: астанчанин наорал на посетителей поликлиники

Конфликт между пациентами в столичной поликлинике попал на видео, передает Azattyq Rýhy.Видеозапись появилась в соцсетях.На кадрах мужчина спорит с женщиной.– «Хватит! Мы кормим вас, обуваем, все, молчите!» – говорит мужчина в какой-то момент.– Ну, да мы выросли здесь, а вы нас обуваете, – ответила женщина.– Вы в России родились, не здесь! – продолжил мужчина.– Мы здесь целину поднимали, а ты откуда приехал? – спросила пациентка поликлиники.– Какая целина? Я отсюда. Какая целина? Вонючая целина что ли?Спорящих горожан пытались успокоить другие посетители и сотрудники поликлиники.В комментариях к публикации пользователи возмущены поведением мужчины: «Жаль, что он не один такой и такие фразы слышу часто... Пусть станет стыдно родителям и учителям таких людей», «Тюрьма таким конечно!», «Такие» всех в Россию отправляют даже не русских».Некоторые посчитали, что мужчину довели до такого состояния: «Довели видать ,а потом начали снимать ,не надо делать поспешных выводов, не зная начала конфликта», «Ну там женщины сами провоцируют».