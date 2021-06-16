Сборная России обыграла Финляндию на Евро-2020

В среду, 16 июня, в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 сборная России обыграла национальную команду Финляндии. Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, передает Tengrinews.kz.



Единственный гол в этом матче был забит в конце первого тайма. Его автором стал полузащитник Алексей Миранчук. Хавбек поразил ворота финнов после аккуратной скидки Артема Дзюбы. Полузащитник ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку. Примечательно, что Миранчук забил гол со своего первого удара в створ ворот на этом чемпионате Европы.



В первом туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0). В заключительном третьем туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня.