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Сборная России обыграла Финляндию на Евро-2020

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:08
Сборная России обыграла Финляндию на Евро-2020
© Reuters
В среду, 16 июня, в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 сборная России обыграла национальную команду Финляндии. Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, передает Tengrinews.kz.

Единственный гол в этом матче был забит в конце первого тайма. Его автором стал полузащитник Алексей Миранчук. Хавбек поразил ворота финнов после аккуратной скидки Артема Дзюбы. Полузащитник ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку. Примечательно, что Миранчук забил гол со своего первого удара в створ ворот на этом чемпионате Европы.

В первом туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0). В заключительном третьем туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня.


Источник: Tengrinews.kz
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