В Сети появилось видео смертельного крушения кабины канатной дороги в Италии

Внимание, видео не рекомендуется к просмотру людям с неуравновешенной психикой!

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

Итальянский телеканал Tg3 опубликовал видео падения кабины канатной дороги на горе Моттароне на севере Италии, которое произошло 23 мая, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Европейскую правду".Как следует из записи, кабина с людьми на момент аварии почти прибыла в финальную точку. В этот момент обрывается один из тросов и кабина начинает двигаться в обратном направлении, все больше разгоняясь.Кабина оборвалась на самом высоком участке маршрута, в 300 метрах от верхней станции, и упала в лесистой и труднодоступной местности.Видеозапись велась камерой на верхней станции канатной дороги и включена в материалы расследования.Трагедия тогда унесла жизни 14 человек, 13 пассажиров погибли на месте, включая двухлетнего ребенка. Позже в больнице в Турине умер девятилетний ребенок. 1 июня из реанимации выписали пятилетнего мальчика - единственного, кому посчастливилось выжить. В аварии погибла почти вся его семья.Как стало известно из предварительных выводов расследования, причиной трагедии стал обрыв буксующего троса, который тянул кабину вперед. В таком случае должна была сработать система автоматического торможения кабины, но как минимум один из двух элементов системы оказался заблокированным.Полиция арестовала трех сотрудников компании - оператора канатной дороги, но позже судья решил, что нет оснований держать их в тюрьме, поскольку они не могут убежать и нет риска фальсификации доказательств.Прокуроры утверждают, все трое - владелец канатной дороги и двое работников - знали, что кабина перемещается с открытым предохранителем. По их данным, они умышленно поставили зажимы на аварийные тормоза, чтобы избежать их постоянной активации из-за технических проблем.