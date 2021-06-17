Актуальная для Казахстана функция появится на Android

Google объявила о шести новых функциях, которые в скором времени будут доступны пользователям Android-устройств, сообщает TengriMIX.Так, система оповещения о землетрясениях Android начнет работать в странах с высоким риском землетрясений. До сих пор функция была доступна только в Новой Зеландии и Греции, но вскоре жители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Филиппин также смогут получать оповещения за несколько секунд до начала землетрясения. В следующем году функция будет доступна еще большему количеству стран.Второй новой функцией стала возможность помечать сообщения звездочкой в приложении "Сообщения", чтобы не потерять важные послания. Для поиска важных сообщений не нужно будет листать всю историю переписки, достаточно открыть раздел избранных сообщений. Данная функция начнет широко распространяться в ближайшие недели.Этим летом также станут доступны контекстные эмодзи-подсказки, которые будут автоматически всплывать над клавиатурой. Функция доступна в бета-версии Google-клавиатуры, но летом она станет доступна для всех сообщений на английском, испанском и португальском языках для владельцев Android 6 и выше. Данная функция поможет подобрать соответствующий тексту смайлик, как только вы наберете сообщение.Google-ассистент теперь сможет выводить своих пользователей непосредственно на определенные страницы в приложении. Так, вы сможете открыть нужную вам вкладку в браузере и открыть ваше приложение GPay, чтобы оплатить покупку.У голосового доступа появится функция распознавания взгляда в бета-версии, которая будет работать только тогда, когда пользователь смотрит на экран смартфона. Голосовой доступ обеспечивает быструю и эффективную навигацию по телефону и приложениям только с помощью голоса, когда вы испытываете проблемы с использованием сенсорного дисплея. Также улучшена система ввода паролей, которая позволит вам вводить символы, буквы и числа, как только приложение опознает поле ввода пароля.Шестой новой функцией станет возможность Android Auto настроиться под ваши предпочтения. Пользователи смогут персонализировать свой экран запуска и вручную установить темный режим. Также станет проще просматривать контент с помощью системы вкладок. Процесс настройки приложения был ускорен для пользователей, которые впервые настраивают приложение. Дополнительно появились приложения для поиска зарядки электромобиля, навигации и парковки. С экрана автомобиля можно получить прямой доступ к WhatsApp и Google-сообщениям.