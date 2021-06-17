Сенатор Нухулы назвал гибридный язык казахстанцев угрозой для нацбезопасности

НУР-СУЛТАН, 17 июн — Sputnik. В Казахстане лишь 53% граждан свободно говорят и пишут на казахском языке. Подобная ситуация, по мнению депутата сената Алтынбека Нухулы, ставит под угрозу национальную безопасность республики.



Сенатор указал на то, что качество образования в Казахстане отстает уже несколько лет. Одна из основных причин, по словам депутата - увеличение количества новых предметов в средней школе и сокращение часов по основным предметам, в числе которых государственный язык.



"Необходимо предотвратить введение дополнительных новых предметов в обязательное образование, сократить количество часов по вспомогательным предметам или интегрировать некоторые из них в основные предметы. Мы считаем, что этому вопросу следует уделить особое внимание, учитывая, что он затрагивает каждую семью в Казахстане и, самое главное, представляет угрозу конкурентоспособности нации", – заявил депутат.



Парламентарий уточнил, что в новом году объем средств, выделенных комитету Минобразования по развитию языков, снизился на 35%.



"Согласно социологическим исследованиям, только 53% граждан страны свободно говорят и пишут на казахском языке. И кто виноват, что остальная часть населения не выучили 30 слов за 30 лет, и даже не собираются этого делать? Нам нужен механизм, создающий потребность в изучении казахского языка. Иначе последствия будут разрушительными для страны. Национальная безопасность начинается с национального языка. Когда мы поймем, что наш почти гибридный язык - это испытание нашей идентичности", – добавил депутат.



Сенатор Алтынбек Нухулы заострил внимание на том, что правительству важно уделять должное внимание вопросам образования.