«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 17 Июня
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.63 KZT
  • €1 = 515.99 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сенатор Нухулы назвал гибридный язык казахстанцев угрозой для нацбезопасности

Просмотров:469 Опубликовано: Сегодня, 12:16
Сенатор Нухулы назвал гибридный язык казахстанцев угрозой для нацбезопасности
© Photo : Пресс-служба сената парламента Казахстана
НУР-СУЛТАН, 17 июн — Sputnik. В Казахстане лишь 53% граждан свободно говорят и пишут на казахском языке. Подобная ситуация, по мнению депутата сената Алтынбека Нухулы, ставит под угрозу национальную безопасность республики.

Сенатор указал на то, что качество образования в Казахстане отстает уже несколько лет. Одна из основных причин, по словам депутата - увеличение количества новых предметов в средней школе и сокращение часов по основным предметам, в числе которых государственный язык.

"Необходимо предотвратить введение дополнительных новых предметов в обязательное образование, сократить количество часов по вспомогательным предметам или интегрировать некоторые из них в основные предметы. Мы считаем, что этому вопросу следует уделить особое внимание, учитывая, что он затрагивает каждую семью в Казахстане и, самое главное, представляет угрозу конкурентоспособности нации", – заявил депутат.

Парламентарий уточнил, что в новом году объем средств, выделенных комитету Минобразования по развитию языков, снизился на 35%.

"Согласно социологическим исследованиям, только 53% граждан страны свободно говорят и пишут на казахском языке. И кто виноват, что остальная часть населения не выучили 30 слов за 30 лет, и даже не собираются этого делать? Нам нужен механизм, создающий потребность в изучении казахского языка. Иначе последствия будут разрушительными для страны. Национальная безопасность начинается с национального языка. Когда мы поймем, что наш почти гибридный язык - это испытание нашей идентичности", – добавил депутат.

Сенатор Алтынбек Нухулы заострил внимание на том, что правительству важно уделять должное внимание вопросам образования.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Космос (Посетители) Сегодня, 14:13
Мракобесие...
народ, владеющий другими языками, кроме родного имеет больше знаний, более грамотный и конкурентноспособный. Как можно призывать лишить свой народ доступ к знаниям и бОльшим возможностям? Это ли не геноцид своего народа? Угроза у нас не языки, а коррупция.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 13:13
Странная у него статистика, или он дальше крупных городов не выезжал? Или судит только по Алматы?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика