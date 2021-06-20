В Китае жилую десятиэтажку собрали за 28 часов. На видео запечатлен весь процесс

Китайские строители наглядно продемонстрировали чудеса индустриального домостроения. Жилой дом высотой в 10 этажей был собран ими чуть больше чем за сутки. Все работы при этом были зафиксированы во впечатляющем timelapse-видео.
Объект был реализован компанией Broad Group, которая утверждает, что 10-этажные дома, возводимые в столь короткие сроки, далеко не предел возможностей их технологии. По их мнению, в перспективе точно так же могут возводиться здания высотой вплоть до 200 этажей. Секрет в изготовляемых на предприятии производителя жилых модулях, чьи размеры полностью соответствуют стандартному 40-футовому морскому контейнеру. Такие габариты существенно облегчают транспортировку блока и его монтаж на строительной площадке. По предварительным оценкам, стоимость сооружения такого дома на 20 квартир составляет всего $3 миллиона.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz