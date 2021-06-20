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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Китае жилую десятиэтажку собрали за 28 часов. На видео запечатлен весь процесс

Просмотров:581 Опубликовано: Сегодня, 13:30
В Китае жилую десятиэтажку собрали за 28 часов. На видео запечатлен весь процесс
Фото из доступных источников
Китайские строители наглядно продемонстрировали чудеса индустриального домостроения. Жилой дом высотой в 10 этажей был собран ими чуть больше чем за сутки. Все работы при этом были зафиксированы во впечатляющем timelapse-видео.


Объект был реализован компанией Broad Group, которая утверждает, что 10-этажные дома, возводимые в столь короткие сроки, далеко не предел возможностей их технологии. По их мнению, в перспективе точно так же могут возводиться здания высотой вплоть до 200 этажей. Секрет в изготовляемых на предприятии производителя жилых модулях, чьи размеры полностью соответствуют стандартному 40-футовому морскому контейнеру. Такие габариты существенно облегчают транспортировку блока и его монтаж на строительной площадке. По предварительным оценкам, стоимость сооружения такого дома на 20 квартир составляет всего $3 миллиона.



Источник: ONLINER
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Комментарии ( 5 )

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  • Ирон
  • TU-154
  • diger
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 15:17
А всего лишь в стране действует смертная казнь за казнакрадство)
 
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  • TU-154
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 15:09
Космос,
Дело в ненасытности нашей верхушки, простой люд умеет работать, взятт хотя бы стройку, обеспечивают самым дешевым строительным материалом, не докладывают цемент и тд и тп
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • GuF
  • TU-154
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:57
GOAT,
Страшно сравнить себя с Китаем? Возможное оправдание, только на первый взгляд. Тогда берём Сингапур, население около 6 млн человек и ничего нет из полезных ископаемых, результат не изменился! Ну, ещё пример - Вьетнам.
Тут дело не в количестве трудовых ресурсов, а в Качестве... ;)
 
-1
  • Pavelmwest
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 GOAT (Посетители) Сегодня, 14:10
Космос, Китай это огромные людские и финансовые ресурсы. Они огромные дорожные развязки строят за несколько дней.

С ними сравниваться не стоит)
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 13:56
Когда смотришь подобные кадры, более ярче осознаешь - "где" мы...
 
 

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