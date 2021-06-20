В Китае жилую десятиэтажку собрали за 28 часов. На видео запечатлен весь процесс

Китайские строители наглядно продемонстрировали чудеса индустриального домостроения. Жилой дом высотой в 10 этажей был собран ими чуть больше чем за сутки. Все работы при этом были зафиксированы во впечатляющем timelapse-видео.





Объект был реализован компанией Broad Group, которая утверждает, что 10-этажные дома, возводимые в столь короткие сроки, далеко не предел возможностей их технологии. По их мнению, в перспективе точно так же могут возводиться здания высотой вплоть до 200 этажей. Секрет в изготовляемых на предприятии производителя жилых модулях, чьи размеры полностью соответствуют стандартному 40-футовому морскому контейнеру. Такие габариты существенно облегчают транспортировку блока и его монтаж на строительной площадке. По предварительным оценкам, стоимость сооружения такого дома на 20 квартир составляет всего $3 миллиона.



