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Автомобиль кандидата в премьер-министры Армении обстреляли

Просмотров:15 Опубликовано: Сегодня, 14:26
Автомобиль кандидата в премьер-министры Армении обстреляли
Фото из открытых источников
Автомобиль кандидата в премьер-министры Армении от блока "Ширинян-Бабаджанян" Армана Бабаджаняна обстреляли. Об этом он сообщил в социальных сетях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Стреляли по моей машине. Когда убийца, вор, мафиози на свободе, да еще принимает участие в выборах, то мы не избежим происшествий", - приводит слова Бабаджаняна "ФактИнфо".

"Спутник-Армения" сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции, что кандидата в премьеры от блока "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян" Армана Бабаджаняна не был в автомобиле, когда по нему стреляли.

В полиции отметили, что около 09:30 неизвестный выстрелил в лобовое стекло автомобиля Бабаджаняна. Инцидент произошел в общине Норк-Мараш. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Автомобиль кандидата в премьер-министры Армении обстреляли


20 июня в Армении проходят внеочередные парламентские выборы. Для участия в них зарегистрированы 25 политических сил - 21 партия и 4 блока. Избирательные участки открылись в 08.00. Из 2008 участков 479 располагаются в Ереване, еще 1529 - в областях. Право участия в выборах имеют 2,578 миллиона граждан (из них более 855 тысяч в столице). Избирательное законодательство не устанавливает минимального порога обязательной явки на выборах. Что касается минимального порога прохождения политических сил в парламент, то для партий он составляет 5 процентов, для блоков - 7 процентов.


Источник: Tengrinews.kz
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