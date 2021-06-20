В Узбекистане резко подорожала морковь

В Узбекистане резко выросли цены на морковь, сообщает корреспондент "Хабар 24", передает Tengrinews.kz.



По словам местных жителей, стоимость одного из главных ингредиентов плова местами увеличилась втрое. В настоящее время цены варьируются от 360 до 440 тенге за килограмм. Некоторые эксперты связывают это с ростом цен на экспортных рынках.



По их мнению, фермеры предпочитают продавать товар за границу, в результате чего на внутреннем рынке страны морковь стала дефицитом. Однако в министерстве сельского хозяйства соседней республики говорят, что экспорт не имеет никакого отношения к этому. Во всем виновата погода, сетуют чиновники.



"Действительно, сегодня цены на морковь в Узбекистане подорожали, и министерство сельского хозяйства Узбекистана принимает соответствующие меры в связи с этим. Причиной роста цен на морковь стало резкое похолодание в феврале-апреле этого года. Поэтому отмечается, что созревание посаженной в ранний период моркови затягивается на 20-25 дней. Так, период сезонного полного созревания и уборки моркови приходится к концу июня", - сообщила пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Узбекистана Нигора Ходжаева.