В Узбекистане резко подорожала морковь

В Узбекистане резко выросли цены на морковь, сообщает корреспондент "Хабар 24", передает Tengrinews.kz.
По словам местных жителей, стоимость одного из главных ингредиентов плова местами увеличилась втрое. В настоящее время цены варьируются от 360 до 440 тенге за килограмм. Некоторые эксперты связывают это с ростом цен на экспортных рынках.
По их мнению, фермеры предпочитают продавать товар за границу, в результате чего на внутреннем рынке страны морковь стала дефицитом. Однако в министерстве сельского хозяйства соседней республики говорят, что экспорт не имеет никакого отношения к этому. Во всем виновата погода, сетуют чиновники.
"Действительно, сегодня цены на морковь в Узбекистане подорожали, и министерство сельского хозяйства Узбекистана принимает соответствующие меры в связи с этим. Причиной роста цен на морковь стало резкое похолодание в феврале-апреле этого года. Поэтому отмечается, что созревание посаженной в ранний период моркови затягивается на 20-25 дней. Так, период сезонного полного созревания и уборки моркови приходится к концу июня", - сообщила пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Узбекистана Нигора Ходжаева.
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