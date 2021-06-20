Разработчик ответил, от каких штаммов коронавируса защищает "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом", - сказал Гинцбург в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1".
Он отметил, что индийский штамм коронавируса злее, он сокращает время перехода от легкой формы болезни к тяжелой, уменьшается и время появления собственных антител к коронавирусу.
"Это картина, которая, по всей видимости, дает индийский штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом... Он злее. Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания, тем самым сокращая время возможного появления собственных антител", - сказал Гинцбург.
Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что вакцинация от коронавируса беременных женщин может быть разрешена уже на следующей неделе.
По его словам, вакцинация от коронавируса беременных женщин даст защиту и новорожденным, так как антитела матери передадутся ребенку при грудном вскармливании.
"Как мы с вами понимаем, (вакцинация) защищает не только беременных, а будет защищать новорожденных в результате грудного вскармливания", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
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