Новый пакет санкций по ситуации с Навальным анонсировали в США

Белый дом готовит "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявление о готовящихся новых санкциях в отношении России.



"Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле", - заявил Салливан в эфире CNN.



Салливан напомнил, что президент США Джо Байден подписал указ, который облегчает процедуру введения новых санкций против России по ряду аспектов.



"Санкции придут, когда мы разработаем пакеты, обеспечивающие, что мы атакуем правильные цели. Когда мы сделаем это, мы наложим дополнительные санкции относительно химического оружия", - сказал Салливан.



Ранее демократы в конгрессе раскритиковали администрацию за то, что она не ввела второй, обязательный по закону, раунд санкций по делу Навального ко 2 июня 2021 года. Демократы заявили, что администрация регулярно пропускает крайние сроки, прописанные в американском законе о санкциях.



Ранее Президент США Джо Байден заявил, что если Алексей Навальный умрет в тюрьме, то это навредит отношениям России с остальным миром и конкретно с ним.



В настоящее время Навальный находится в колонии, условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. С учетом года под домашним арестом Навальный проведет в колонии общего режима 2,8 года.



10 июня московский городской суд признал организацию "Фонд борьбы с коррупцией" и сеть штабов российского оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями.