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Новый пакет санкций по ситуации с Навальным анонсировали в США

Просмотров:632 Опубликовано: Вчера, 20:37
Новый пакет санкций по ситуации с Навальным анонсировали в США
Фото из открытых источников
Белый дом готовит "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявление о готовящихся новых санкциях в отношении России.

"Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле", - заявил Салливан в эфире CNN.

Салливан напомнил, что президент США Джо Байден подписал указ, который облегчает процедуру введения новых санкций против России по ряду аспектов.

"Санкции придут, когда мы разработаем пакеты, обеспечивающие, что мы атакуем правильные цели. Когда мы сделаем это, мы наложим дополнительные санкции относительно химического оружия", - сказал Салливан.

Ранее демократы в конгрессе раскритиковали администрацию за то, что она не ввела второй, обязательный по закону, раунд санкций по делу Навального ко 2 июня 2021 года. Демократы заявили, что администрация регулярно пропускает крайние сроки, прописанные в американском законе о санкциях.

Ранее Президент США Джо Байден заявил, что если Алексей Навальный умрет в тюрьме, то это навредит отношениям России с остальным миром и конкретно с ним.

В настоящее время Навальный находится в колонии, условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. С учетом года под домашним арестом Навальный проведет в колонии общего режима 2,8 года.

10 июня московский городской суд признал организацию "Фонд борьбы с коррупцией" и сеть штабов российского оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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-1
  • Daulet201999
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  • ЁмоЁ
 master_kz (Посетители) Вчера, 23:49
Цитата: GOAT
Ну как Фонд по борьбе с коррупцией может быть экстремистским?

Потому что там и не пахнет борьбой с коррупцией а только вовлечение молодежи на митинги и призывы к свержению. Все. А против реальных кабинетных коррупционеров он не пойдет. Понятное дело страшно. И не финансировалось это. Как раз таки запад и предоставляет любезно самодурам и коррупционерам счета в своих банках и убежища. Чего они против них санкции не применяют то? Не выгодно?? uhmylka
 
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 diger (Посетители) Вчера, 23:24
GOAT,
На 1000% в точку, так и есть. Надо санкции вводить против лиц, кто спонсирует режим,а их много в окружении президента России. Человек сидит просто за то, потому что посмел говорить правду. Больше всего возмутило, последнее заявление на саммите Путина, что этот человек, как он выражается, покинул Россию, и не являлся на поверку, не отмечался, пропускал эти мероприятия. А Навальный в это время был в реанимации,и не способен передвигаться. Тем более, о его отправке в Германию знали все,и почему то не задержали на границе. Просто думали что он не вернётся.
 
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  • Daulet201999
 GOAT (Посетители) Вчера, 21:42
суд признал организацию "Фонд борьбы с коррупцией" и сеть штабов российского оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями.

В борьбе за власть, власти применяют любые способы удержаться у власти, это видно по Беларуссии, там диктатор тоже СМИ закрывает пачками, увольняет всех кто посмел правду сказать, любое высказывание - Считать экстримизмом, вобщем кто зад не лижет - тот враг!
Так же и в России, поделили страну на зоны влияния и гребут бабло, никого во власть не пускают, кто рот откроет - того дубинкой по спине и в каталажку! Навальный рассказал правду - Сразу срок! А если бы это простой человек рассказал, то его уже бы в тюрьме убили. Как Магнитского убили и многих малоизвестных правдоборцев.

Ну как Фонд по борьбе с коррупцией может быть экстремистским? Только для самих коррупционеров)))
 
 

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