В Кызылкогинском районе найдены останки трёх воинов-сарматов

Экспедиция Атырауского университета им. Х. Досмухамедова приступила к исследованию курганов железного века после получения специального разрешения и лецензии. Оно состоит из двух этапов, и уже на первом (раскопки на участке Каракудук Мукурского сельского округа) был достигнут блестящий результат.



– В одном из курганов мы обнаружили останки трех человек с оружием: копья, ножи на поясе, коробка со стрелами и точилка. Курган не разграблен, всё сохранилось, – говорит руководитель экспедиции, директор научно-исследовательского института истории, археологии и этнологии Прикаспия при АГУ Сайфулла САПАНОВ. –Обнаружение в одном кургане сразу трех воинов-сарматов – очень редкий случай в археологии. Возможно, они погибли в бою и их похоронили вместе. Возможно, один из воинов – женщина. Пока это только предположения, более точные сведения будут получены после антропологического исследования костей.



Экспедиция уже приступила ко второму этапу раскопок, это в 18 км от села Мукур. К этой работе привлечён онлайн известный специалист, профессор Калмыцкого государственного университета им. Б. Городовикова Петр Кольцов.