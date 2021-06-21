Казахстанец в среднем должен по кредиту 420 тыс тенге

Средний долг казахстанца по кредиту продолжает расти, передает LS
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Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов отметил, что на начало 2021 года этот показатель составлял 399 тыс. тенге, или 1,9 от среднемесячной заработной платы (212,6 тыс. тенге)
"Средний долг по кредиту на одного казахстанца на начало мая достиг 420 тыс. тенге (7,9 трлн тенге/18,94 млн жителей), или 1,8 от среднемесячной заработной платы (231,3 тыс. тенге). В абсолютных значениях цифра увеличилась за счет роста розничного кредитного портфеля (+5,6%), но в относительных она меньше за счет более ускоренного роста заработной платы (+8,8%)", – пояснил Досов.
Для сравнения: он привел статистику в России. Там средний долг по займу составляет около 142 тыс. рублей (20,8 трлн рублей/142,3 млн жителей), или 2,6 от среднемесячной зарплаты (55,2 тыс. рублей). Другими словами, в соседней стране показатель на 40% превышает казахстанский уровень задолженности.
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