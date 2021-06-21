Давно вакцинировавшиеся от COVID-19 могут быть подвержены новому штамму "дельта" - мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сделавшие прививку от коронавирусной инфекции давно могут быть подвержены его мутации - новому штамму "дельта", передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По его словам, в Москве выявили случаи повторного заражения коронавирусом, в том числе у прошедших вакцинацию. В отличие от "уханьского" штамма, для защиты от "индийского" уровень иммунитета должен быть в два раза выше.



"Те люди, которые не заболели бы в предыдущем штамме китайского коронавируса, сегодня могут заболеть. <...> Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку. Их не так много, но все равно ощущается, что те, кто давно прививку сделал, у них статус падает, титры падают, поэтому для многих требуется, наверное, ревакцинация", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".



По его словам, люди, которые не заразились бы предыдущим штаммом китайского коронавируса, теперь болеют повторно. На сколько давно нужно было сделать прививку, чтобы требовалась повторная доза вакцины, он не уточнил.



Напомним, Россия переживает пик заражения, за последние сутки выявлено 17 611 новых случаев коронавируса COVID-19 в 85 регионах. Лидеры по числу новых случаев за сутки – Москва – 8305, Московская область – 1638, Санкт-Петербург – 1019, Нижегородская область – 249.



Таким образом, в российской столице число заразившихся коронавирусом за неделю стало максимальным с начала пандемии. Число умерших из-за коронавируса в Москве увеличилось за сутки на 81, это максимум с 19 января.



Нужно отметить, что ранее власти Москвы объясняли рост заражения нигилизмом москвичей и игнорированием вакцинации. Кремль принимает практически радикальные меры, ограничивая передвижение невакцинированных граждан.