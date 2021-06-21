Новую персональную ответственность чиновников предложили ввести в Казахстане

Председатель Счетного комитета Наталья Годунова заявила о необходимости введения персональной ответственности за нерациональное привлечение и использование внешних займов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Зависимость от нефтегазового сектора, по словам Годуновой, создает риски ухудшения состояния платежного баланса и стабильности национальной валюты. Кроме того, она отметила, что значительные усилия должны быть направлены на поддержу предпринимательства, особенно в промышленности.
"Растущий государственный долг создает риски макроэкономической стабильности в стране. Задел прочности еще есть, но хотелось бы, чтобы у нас были четко сформулированные намерения по принятым долговым обязательствам: когда, из каких источников и в каких объемах планируется осуществлять погашение долга, и не на один-три года, а как минимум на 10 лет. Здесь нужна ясность и прозрачность", - сказала Годунова на совместном заседании палат Парламента.
Наталья Годунова подчеркнула, что также в стране необходимо исключить практику привлечения внешних источников финансирования для реализации текущей деятельности государственных органов - привлечения международных консультантов и изучения зарубежного опыта. "У нас достаточно своих финансовых и человеческих ресурсов для реализации этих задач", - отметила глава Счетного комитета.
"Требуется введение персональной ответственности за нерациональное привлечение и использование внешних займов, а также за их несвоевременное освоение, а порой и аннулирование. Об этом говорили и депутаты", - добавила она.
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