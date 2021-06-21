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5-процентные взносы в ЕНПФ: в Минтруда рассказали, когда заработает норма

Просмотров:459 Опубликовано: Сегодня, 16:31
5-процентные взносы в ЕНПФ: в Минтруда рассказали, когда заработает норма
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали публикацию экономиста Олжаса Худайбергенова от том, что госорганы страны вновь вернулись к планам по введению дополнительных 5-процентных пенсионных взносов за счет работодателей, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве заявили, что не разрабатывают новые поправки в пенсионное законодательство. Нормы о введении обязательных пенсионных взносов работодателей в размере 5 процентов (ОПВР) были приняты законом от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения".

"Введение обязательных пенсионных взносов работодателей планировалось осуществить с 1 января 2018 года. Однако учитывая планирующееся внедрение обязательного социального медицинского страхования, сроки введения в действие данных поправок были перенесены на 2020 год.

По поручению Главы государства в 2019 году были приняты законодательные поправки, в соответствии с которыми сроки введения ОПВР были перенесены на 2023 год (закон от 26 декабря 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения")", - говорится в ответе Минтруда.

В министерстве также отметили, что в 2019 году по поручению Главы государства при правительстве была создана рабочая группа по рассмотрению вопросов дальнейшего развития пенсионной системы в целом, в том числе и введения 5-процентных обязательных пенсионных взносов работодателей. В рабочую группу, по данным ведомства, вошли представители государственных органов, депутаты Парламента и эксперты.

"Выработанные в рамках рабочей группы предложения были поддержаны Главой государства, а часть из предложенных мер уже реализована как на законодательном уровне, так и в практическом применении. Например, с 2021 года гражданам предоставлена возможность целевого использования части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения, передачу в управление финансовым организациям. В соответствии с действующим законодательством работодатели будут перечислять ОПВР в пользу своих работников за счет собственных средств, начиная с 2023 года.

Это позволит сохранить адекватный уровень пенсионных накоплений казахстанцев при достижении пенсионного возраста (коэффициент замещения дохода после выхода на пенсию), соответствующий международным стандартам, а также реализовать право целевого использования части пенсионных накоплений всеми вкладчиками ЕНПФ", - говорится в сообщении.

В Минтруда заявили, что нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне, в том числе за счет предусмотренных в рамках Налогового кодекса послаблений в части отнесения суммы уплаченных ОПВР на вычет до налогообложения.

Несколько дней назад экономист Олжас Худайбергенов сообщил, что госорганы страны вновь вернулись к планам по введению дополнительных 5-процентных пенсионных взносов за счет работодателей.

Напомним, в июле 2019 года Министерство труда и соцзащиты населения объявило, что с 1 января 2020 года каждый работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов, дополнительные пять процентов от зарплаты работника. Соответствующий закон был принят в 2015 году. Внедрить систему планировали в 2018 году, но в профильном ведомстве перенесли нововведение на следующий год.

Позже стало известно, что эти взносы не будут собственностью граждан и будут фиксироваться на условном пенсионном счете каждого работника, открытом в Едином накопительном пенсионном фонде. К тому же дополнительные 5-процентные взносы не будут наследоваться.

Нововведение вызвало широкую критику населения. Граждане опасались, что работодатели будут закладывать в заработной плате сотрудников те самые 5 процентов, которые должны будут отчислять за них. Предприниматели также выступили против дополнительного бремени на свой бюджет.

В сентябре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев отложил введение 5-процентных пенсионных отчислений до 2023 года. "Затем вернемся к этому вопросу. За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны просчитать варианты и прийти к согласованному решению с учетом интересов как будущих пенсионеров, так и работодателей. Правительство должно наложить запрет на все выплаты, не предусмотренные Налоговым кодексом. Это, по сути, дополнительные налоги", - отметил тогда Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
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