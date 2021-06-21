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В Казахстане перепишут учебники истории

Просмотров:203 Опубликовано: Сегодня, 19:17
В Казахстане перепишут учебники истории
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министерство науки и образования вносит изменения в учебники истории. На рассмотрение уже внесены поправки в учебники для средних классов "История Казахстана" и "Всемирная история", то есть с 5 по 9 классы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Разработчики в основном обошлись уточнениями многих исторических моментов, а также дополнили учебники параграфами новейшей истории и упущенными ранее, по их мнению, деталями.

К примеру, базовое содержание для 5 класса дополнено введением "с целью подготовить обучающихся к восприятию истории. Учитывая, что предмет изучается ими впервые, познакомить их с основами исторической периодизации, с исторической картой Казахстана", - говорится в пояснении.

Введены также темы и понятия по этнической истории. Минобразования хочет сфокусировать внимание на них для того, чтобы у "обучающихся с начала изучения истории Казахстана сформировалось четкое представление о том, что казахи являются автохтонным (принадлежность по происхождению) населением данной территории".

В учебники пытаются добавить такие темы, как рассмотрение рисков, вызванных пандемией COVID-19 в общественно-политической жизни казахстанского общества, а также научить оценивать роль космодрома Байконур в освоении космоса и анализировать проблему международного терроризма и экстремизма.

Предложения по поправкам опубликованы на сайте открытых НПА. Кто и когда будет переписывать учебники, не сообщается. Эти предложения внесены к проекту приказа № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций», то есть на согласование с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", Республиканской ассоциацией частных организаций образования, Общественным советом по вопросам образования и науки, защите прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан и на получение антикоррупционной экспертизы.

Напомним, в начале года президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать единые школьные учебники по "Истории Казахстана" и "Всемирной истории".

"По качеству учебников есть вопросы. На сегодня в школах используются учебники истории нашей страны и мира, где можно увидеть множество разночтений. Я сам читал некоторые учебники и удивляюсь их низкому качеству", - отметил Токаев на расширенном заседании правительства.

Министерство разработало и внесло на обсуждение поправки практически через полгода после поручения.


Источник: Tengrinews.kz
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