Казахстан и Россия обсуждают вопрос о взаимном признании паспортов вакцинации

НУР-СУЛТАН - 21 июн, Sputnik. Казахстан и Российская Федерация обсуждают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации, сообщил Минздрав Казахстана.
При этом, как подчеркнули в Минздраве, оба курса вакцинации должны быть проведены в одной стране.
В настоящее время действуют следующие правила при въезде на территорию России, пояснили в министерстве.
При въезде в РФ, независимо от прохождения вакцинации, необходимо предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста с датировкой не более 72 часов.
Аналогичное правило действует при въезде в Казахстан.
"Исключение составляют дети до пяти лет при наличии справки у сопровождающих лиц, а также лица, получившие полный курс вакцинации с предоставлением документального подтверждения", - указано в сообщении Минздрава.
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