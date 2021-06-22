Полицейский начальник избежал ареста за пьяное ДТП в Уральске

Специализированный административный суд Уральска рассмотрел дело в отношении начальника отдела местной полицейской службы Абайского отдела полиции города, который совершил ДТП, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО.



13 июня около 03.00 полицейский, управляя автомобилем Volkswagen Passat, допустил столкновение с Audi A4. Установлено, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину в суде он признал.



"Согласно части 3 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение транспортных средств" влечет административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет", - отметили в суде.



Однако от ареста полицейский был освобожден, поскольку к сотрудникам правоохранительных органов данная мера не может быть применена (часть 2 статьи 32 КоАП).



"Также полицейскому грозит дисциплинарная ответственность, материалы дела для принятия решения переданы в Департамент полиции Западно-Казахстанской области", - добавили в суде.



Напомним, ранее в ДП ЗКО отметили, что виновник ДТП объяснил свое состояние тем, что накануне вечером выпил спиртное и лег спать. Неожиданно его вызвали на службу.



"Сейчас по данному факту начато служебное расследование. Начато административное производство по делу. Будет принято решение, несмотря на все прошлые заслуги полицейского, вплоть до увольнения из органов", - сказал официальный представитель Департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков.