«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Июня
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.23 KZT
  • €1 = 508.19 KZT
  • 1 RUB = 5.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Карантин ужесточат в Казахстане: МВК вынесла решение

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:39
Карантин ужесточат в Казахстане: МВК вынесла решение
Иллюстративное фото
В Казахстане ужесточат карантинные ограничения. Соответствующее решение вынесла МВК по нераспространению COVID-19, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

"В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для дельта-штамма (индийского) в Нур-Султане, Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму:

ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);
ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);
ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект Ashyq, а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);
включить в проект Ashyq торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Тугжанов сообщил, что в Казахстане могут ужесточить карантин из-за индийского штамма коронавируса. По его словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная, однако в Нур-Султане существует вероятность циркуляции индийского штамма.

"Индекс репродуктивности вируса составляет 1, но мы видим, в мире и в приграничных странах какова ситуация. То есть новые штаммы коронавируса быстро распространяются. В Нур-Султане проводился скрининг, поэтому здесь Цой (Алексей, министр здравоохранения. - Прим. ред.) говорил, что есть дельта-штамм (индийский штамм)", - сказал вице-премьер Тугжанов на заседании правительства 22 июня.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика