Карантин ужесточат в Казахстане: МВК вынесла решение

В Казахстане ужесточат карантинные ограничения. Соответствующее решение вынесла МВК по нераспространению COVID-19, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.
"В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для дельта-штамма (индийского) в Нур-Султане, Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму:
ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших); ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ); ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект Ashyq, а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших); включить в проект Ashyq торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Тугжанов сообщил, что в Казахстане могут ужесточить карантин из-за индийского штамма коронавируса. По его словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная, однако в Нур-Султане существует вероятность циркуляции индийского штамма.
"Индекс репродуктивности вируса составляет 1, но мы видим, в мире и в приграничных странах какова ситуация. То есть новые штаммы коронавируса быстро распространяются. В Нур-Султане проводился скрининг, поэтому здесь Цой (Алексей, министр здравоохранения. - Прим. ред.) говорил, что есть дельта-штамм (индийский штамм)", - сказал вице-премьер Тугжанов на заседании правительства 22 июня.
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