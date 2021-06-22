Статус "дети войны" могут законодательно закрепить в Казахстане

Казахстанское правительство рассмотрит вопрос о законодательном закреплении статуса "дети войны" и их соцобеспечения.
Понятие "дети войны" относится к тем, кто родился и рос во время Великой Отечественной войны. На момент окончания ВОВ им не было 18 лет (лица 1927-1945 годов рождения).
Парламентская фракция демократической партии "Ак жол" предложила закрепить этот статус на законодательном уровне и предусмотреть таким гражданам надбавки к пенсии.
Сегодня "детям войны" по 90 лет, они росли в нужде и поднимали страну в послевоенное время, отметили в партии. Статус "ребенок войны" закреплен законом на Украине, им положены льготы, аналогичные меры приняты или рассматриваются в ряде субъектов России, указали в "Ак жол".
Вопрос закрепления статуса "дети войны" рассмотрят в рамках разработки проекта концепции Социального кодекса, указано в официальном ответе правительства за подписью вице-премьера Ералы Тугжанова.
В письме говорится, что в Казахстане проживают порядка 469,9 тысячи "детей войны". Все они достигли пенсионного возраста. Самому младшему – 76 лет.
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