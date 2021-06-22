Почему Мамин вакцинировался "Спутником V", ответили в пресс-службе

В пресс-службе правительства объяснили, почему премьер-министр Аскар Мамин вакцинировался препаратом "Спутник V", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"До настоящего времени прививка от коронавируса была не рекомендована главе правительства в связи с наличием достаточного титра антител (переболел коронавирусом в бессимптомной форме в 2020 году).



- Аскар Мамин получил вакцину "Спутник V" в связи с тем, что на данный момент производимая на Карагандинском фармацевтическом заводе вакцина является наиболее массово доступной вакциной в Казахстане", - сообщили в пресс-службе.



Ранее сообщалось, что 21 июня премьер-министр получил вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом заводе.



В Казахстане сейчас есть четыре вида вакцин: казахстанская QazVac, российская "Спутник V", китайские Hayat-Vax и CoronaVac.