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Почему Мамин вакцинировался "Спутником V", ответили в пресс-службе

Просмотров:758 Опубликовано: Вчера, 17:36
Почему Мамин вакцинировался "Спутником V", ответили в пресс-службе
Премьер-министр Аскар Мамин
В пресс-службе правительства объяснили, почему премьер-министр Аскар Мамин вакцинировался препаратом "Спутник V", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"До настоящего времени прививка от коронавируса была не рекомендована главе правительства в связи с наличием достаточного титра антител (переболел коронавирусом в бессимптомной форме в 2020 году).

- Аскар Мамин получил вакцину "Спутник V" в связи с тем, что на данный момент производимая на Карагандинском фармацевтическом заводе вакцина является наиболее массово доступной вакциной в Казахстане", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 21 июня премьер-министр получил вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом заводе.

В Казахстане сейчас есть четыре вида вакцин: казахстанская QazVac, российская "Спутник V", китайские Hayat-Vax и CoronaVac.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Voodoo_qoldie (Посетители) Вчера, 21:55
Привился и защитился! Молодец! Нас с рождения вакцинируют! И спасают от вирусов! Появился новый вирус в мире--учёные сделали вакцину от него--а всякие неучи пытаются бороться с ней. При этом подвергают опасности заражения своих близких и колег по работе. Зачем?
 
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None None (Посетители) Вчера, 21:49
Страшно стало
 
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 chrome (Посетители) Вчера, 19:47
Кто нибудь понял почему он спутник выбрал то?!
 
 

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