«Не баклажан, а жертатақ»: об искоренении заимствований в казахском языке высказался блогер

Блогер Глеб Пономарев поделился авторским взглядом на процесс искоренения заимствованных слов в казахском языке. Azattyq Rýhy
приводит публикацию в полном объеме с сохранением орфографии и пунктуации автора.
«Думаю, вы помните шумиху в СМИ, когда в казахском языке стали переделывать слова. «Интернет» превратился в «ғаламтор», «баклажан» в «жертатақ», «стюардесса» в «аспансерік».
Это называется - языковой пуризм. Или проще, борьба с заимствованиями. Когда уже существующим словам (чаще всего международным) придумывают новый перевод, используя морфемы своего языка.
Через политику пуризма прошли многие народы. Причины бывают разные, как правило это рост патриотизма. Вот несколько примеров.
После прихода Ататюрка туркам нужно было подчеркнуть тюркское величие. И они начали «чистить» свой язык от персизмов и арабизмов, часто одалживая слова у других тюркских народов, например, у гагаузов.
Болгары после обретения независимости от Османской империи, наоборот, меняли турецкие слова на русские. И это очень символично. Потому что за тысячу лет до этого предки русских заимствовали слова у болгар.
Не обошел пуризм и русский язык. Во время войны с Наполеоном, на волне патриотизма, французские слова стали менять на русские. А таких слов было ооочень много, ведь вся элита говорила по-французски. Тогда слово «актер» перевели как «лицедей», а «аудитория» как «слушалище». Но многие слова не прижились.
А во время Первой Мировой войны в Российской империи переименовали целую столицу. С германского «Санкт-Петербург» на русское «Петроград». Негоже, мол, столице иметь название на языке неприятеля!
Есть и забавные примеры. Сербы и хорваты, чьи языки схожи на 99%, постоянно соревнуются в славянскости. Например, хорваты перевели слово «тачскрин» и теперь оно буквально звучит как «тыкальник» (dodirnik).
Самым «чистым» от заимствований европейским языком считается исландский. В нем практически отсутствуют международные слова. Этим занимается целая комиссия. А исландцы очень гордятся, что их язык звучит почти так же как у их предков – викингов.
Другие народы наоборот считали, что заимствования только обогатят их язык. Самый яркий пример – английский, который на 80% состоит из иностранных слов. Он как губка впитывает полезные для себя слова и насыщается. Например, слова raskol, beluga, dacha - теперь вполне английские и включены в словари. Просто имеют русское происхождение. Тюркские слова в нем, конечно, тоже есть.
Кстати, у английского языка тоже есть сторонники пуризма. Они предлагают перевести все заимствования на исконно германские корни. Например, итальянское «umbrella», по их мнению, должно звучать как «rainshade». А французское «actor» - как «showplayer». (Помните русского «лицедея»?)
К слову, если английский очистить от заимствований, он будет звучать примерно, как нидерландский. Генетически эти языки - ближайшие родственники. Ближе только фризские языки, но про них мало кто знает.
Еще один момент. Языковый пуризм обычно диктуется не народом, а сверху. Поэтому новые слова типа Лицедея и Слушалища приживаются не всегда.
Кстати, баклажановый жертатақ, насколько я знаю, уже переименовали в баялды».