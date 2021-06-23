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В Казахстане будут собирать технику брендов CLAAS и HORSCH

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 14:25
В Казахстане будут собирать технику брендов CLAAS и HORSCH
Фото: claas.com
Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Серик Оспанов и генеральный директор TOO CT Assembly Мурат Отарбаев подписали специальный инвестиционный контракт по сборке сельхозтехники CLAAS и HORSCH в Республике Казахстан, передает kazlenta.kz со ссылкой на МИИР.

Согласно договоренностям, совместное предприятие TOO CT Assembly, учрежденное Концерном CLAAS и его эксклюзивным импортером в Казахстане – компанией CT AGRO, берет на себя обязательства по поэтапному налаживанию в течение пяти лет промышленной сборки сельскохозяйственной техники CLAAS и HORSCH на производственной площадке в Петропавловске. В частности, речь идет о выпуске зерноуборочных комбайнов CLAAS модельного ряда TUCANO 580, 450 и 430, жаток CERIO и тракторов CLAAS XERION 4500, а также посевных комплексов HORSCH.

«Подписание специального инвестиционного контракта открывает новые перспективы для аграриев Казахстана, поскольку они благодаря этому соглашению получат значимые преимущества, в частности, целый ряд налоговых льгот и доступ к государственному финансированию. Таким образом мы как компания, стремящаяся обеспечить наших клиентов и партнеров современной высокопроизводительной техникой, сможем сократить сроки поставок и увеличить их объемы, а главное, предложить такие финансовые условия, которые сделают еще один существенный вклад в повышение рентабельности сельхозбизнеса в Казахстане»,- комментирует Йорг Фошепот, генеральный директор CT АGRO.


Источник: kazlenta.kz
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