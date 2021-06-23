Льготное автокредитование в Казахстане: Программу приостановили

Национальный банк сообщил о приостановлении программы льготного автокредитования в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
Нацбанк запустил программу льготного автокредитования 31 мая 2019 года. Условиями предусмотрено кредитование банками второго уровня физических лиц, покупающих легковые авто отечественного производства по номинальной ставке 4 процента.
Отмечается, что для реализации программы Нацбанком в 2019-2020 годах было выделено 40 миллиардов тенге, то есть по 20 миллиардов тенге ежегодно.
На 27 мая 2021 года за счет средств Национального банка всего было выдано 8 546 кредитов на 48,8 миллиарда тенге, из которых 8,8 миллиарда тенге реализовано за счет средств, поступивших от погашения ранее выданных автокредитов (револьверный механизм).
"Вместе с тем решением правления Национального банка от 24 мая 2021 года № 56 действие постановления правления НБК от 31 мая 2019 года № 79 "Об утверждении Программы кредитования покупателей легкового автотранспорта отечественного производства" было отменено. При этом была предусмотрена возможность дальнейшего использования ранее выделенных Национальным банком средств в сумме 40 миллиардов тенге для кредитования покупателей легкового автотранспорта, произведенного в Казахстане, на тех же условиях", - говорится в ответе на запрос редакции.
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