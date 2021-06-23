Российские корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца

Эсминец Defender не реагировал на предупреждения о нарушении государственной границы России.



Пограничные сторожевые корабли были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, чтобы прекратить нарушение госграницы России эсминцем Великобритании Defender у берегов Крыма. Об это в среду сообщили в Минобороны РФ.



"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу", - говорится в сообщении.



По информации ведомства, эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ. "На предупреждение не отреагировал", - уточнили в Минобороны.



Кроме того, российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для остановки нарушения российской государственной границы в Черном море.



"В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender, - сказали в российском военном ведомстве.

Эсминец Defender покинул территориальные воды России.

