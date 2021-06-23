Глава государства принял акимов ряда регионов

Касым-Жомарт Токаев провел отдельные встречи с акимами Карагандинской области, городов Алматы и Шымкента, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областей.



Женис Касымбек, Бакытжан Сагинтаев, Мурат Айтенов, Ондасын Уразалин, Кумар Аксакалов и Серикбай Трумов представили Президенту отчеты об основных социально-экономических показателях вверенных им регионов с начала текущего года и рассказали о перспективах их дальнейшего развития. Кроме того, Глава государства был проинформирован о санитарно-эпидемиологической ситуации на местах.



Касым-Жомарт Токаев дал руководителям областей и городов республиканского значения ряд конкретных поручений, в том числе связанных с недопущением роста цен на социально значимые товары.