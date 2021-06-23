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Любой коллектив больше 20 человек должен вакцинироваться - Минздрав

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 17:30
Любой коллектив больше 20 человек должен вакцинироваться - Минздрав
Фото ©REUTERS
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова сообщила, что любые коллективы с составом более 20 человек должны вакцинироваться или сдавать еженедельно ПЦР-тест, передает Tengrinews.kz.

"Сегодня, когда мы говорим об организованных коллективах, мы имеем в виду любой коллектив больше 20 человек. То есть любой коллектив больше 20 человек, на них будет распространяться требование об обязательном проведении вакцинации или проведении ПЦР-тестов каждые семь дней, если нет медицинских противопоказаний", - рассказала Есмагамбетова.

Она сообщила, что новые требования вступят в силу после подписания постановления главного государственного санитарного врача.

"На сегодня разрабатывается постановление главного государственного санитарного врача. Как только оно будет подписано, эти требования вступят в силу", - заключила Есмагамбетова.

Ранее МВК по нераспространению COVID-19 рекомендовала главному санитарному врачу Казахстана ввести требование об обязательном ПЦР-тестировании для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против коронавируса (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ).


Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 1 )

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diger (Посетители) Сегодня, 17:47
Они что там вообще куку? Каждую неделю ПЦР тест? Зачем? Вообще с ума сошли. Что значит обязательная вакцинация? Я переболел, на кой мне эта ваша вакцина(((.
 
 

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