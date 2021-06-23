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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Открытое небо и полеты без ограничений будут между Казахстаном и США

Просмотров:584 Опубликовано: Вчера, 19:33
Открытое небо и полеты без ограничений будут между Казахстаном и США
Иллюстративное фото
На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты взяли в работу законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении", согласно которому Казахстан и США разрешат друг другу полеты без ограничений, передает корреспондент zakon.kz.

Проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении" предусматривает принцип "открытого неба", в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, - сказал мажилисмен Альберт Рау.

По его словам, это соглашение будет способствовать повышению внешней транспортной доступности и расширению географии международных авиамаршрутов.

Комитет готов взять в работу данный законопроект и подготовить по нему заключение, - заключил Альберт Рау.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Исатай
 Абвгд (Посетители) Вчера, 22:26
Что то я сомневаюсь что Казахстан будет прям летать над США сколько захочет! А вот США только и будет этим заниматься?
 
-1
  • kz1990
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tankushka
 дорожник (Посетители) Вчера, 21:38
Ну вот уже и в Америку можно, а Москва и Краснодар по прежнему недоступны....как Марс

Жить нужно непременно хорошо
 
-3
  • kz1990
  • tolk
  • Pavelmwest
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Исатай
 alixah (Посетители) Вчера, 21:38
Зачем нам это? У нас нет таких ресурсов чтобы летать над США.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • alixah
  • Ну Ну
  • kz1990
 saktau (Посетители) Вчера, 20:38
Еще один дружественный шаг навстречу нашим дружественным отношениям. Приветствую. В наше время необходимо дружить и делать бизнес. А не заниматься ерундой
 
 

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