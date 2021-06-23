Открытое небо и полеты без ограничений будут между Казахстаном и США

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты взяли в работу законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении", согласно которому Казахстан и США разрешат друг другу полеты без ограничений, передает корреспондент zakon.kz.



Проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении" предусматривает принцип "открытого неба", в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, - сказал мажилисмен Альберт Рау.



По его словам, это соглашение будет способствовать повышению внешней транспортной доступности и расширению географии международных авиамаршрутов.



Комитет готов взять в работу данный законопроект и подготовить по нему заключение, - заключил Альберт Рау.