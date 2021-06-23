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Казахстан передумал поставлять вакцину QazVac в другие страны

Просмотров:636 Опубликовано: Вчера, 19:46
Казахстан передумал поставлять вакцину QazVac в другие страны
Иллюстративное фото
Ранее были планы о поставках вакцины в Кыргызстан и Украину.

Вопрос о поставках отечественной вакцины QazVac будет обсуждаться не раньше осени, после того как производство выйдет на объем порядка 1 млн доз. Об этом заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.

«В отношении поставки в соседние страны. Да, есть страны, которые просят, чтобы мы обеспечили поставку. Но в первую очередь мы должны обеспечить наших граждан. Поэтому на июнь, июль у нас, даже и на август пока этот вопрос не стоит», - заявил он на брифинге в среду, 23 июня.

Вице-премьер отметил, что сегодня ежемесячный объем производства QazVac составляет 100 тыс. доз. «25 июня у нас снова будет 100 тыс. доз. На июль также запланировано 100 тыс.», - уточнил он.

Планируется, что с конца августа «у нас уже пойдет объем на уровне 600 тыс. доз».

«С Кыргызстана есть официальное обращение, мы это видели. Когда пойдем на уровень 600 тыс. доз, с сентября у нас будет около 1 млн QAzVac, тогда вопрос можно будет поднять», - заявил Тугжанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан готов предоставить вакцину собственного производства Украине, о чем заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром охраны здоровья Виктором Ляшко. Также министр здравоохранения и соцразвития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев сообщал, что поступление вакцины ожидается в пятницу или субботу (25-26 июня). «Я вел переговоры с министром здравоохранения, послом Казахстана. В пятницу–субботу ожидаем препарат из Алматы, потому что в четверг отправим холодильники. Я думаю, на границе проблем с пропуском не будет», — заявлял министр.

Отметим также, что вопрос о возможности производства вакцины QazVac в Турции, похоже, уже снят с повестки дня. Отвечая на вопрос о возможных сроках начала розлива вакцины, вице-премьер, подтвердив, что о таких планах он действительно ранее сообщал, однако в ответе он сосредоточился на перспективах производства вакцины внутри страны.

«Сегодня ведется в ускоренном формате работа на биофармацевтическом заводе в Отаре. Вы все знаете, что в апреле завершили строительство завода. На сегодняшний день завершен монтаж оборудования. Буквально 19 июня мы фактически провели первый пробный запуск линии розлива. В принципе, у нас сегодня есть возможность в Казахстане. Сейчас идет валидационный период, который займет полтора- два месяца. 600 тысяч - этот объем мы будем разливать в конце августа и начале сентября именно на базе нашего завода», - заявил Тугжанов.

О строительстве завода для производства отечественной вакцины от коронавируса было заявлено в 2020 году, тогда же была определена площадка - поселок Гвардейский в Кордайском районе Жамбылской области. На строительство завода было выделено 5 млрд тенге. Сначала предполагалось, что он начнет работать весной, затем - летом, затем к концу 2021 года. В апреле 2021 года вице-премьер Ералы Тугжанов заявил, что казахстанскую вакцину будут производить в Турции и уже подписаны предварительные документы.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • diger
 2garin (Посетители) Вчера, 23:50
да это коммерсы "купи-продай"...
масками не могли обеспечить цены взлетели, а здесь БАЦ и бесплатно вакцина))) нашару их забота о нас...
 
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 Имярек (Посетители) Вчера, 20:40
Естественно, кому она там нужна... У них своя "мутная вода" есть

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • TU-154
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 Expert (Посетители) Вчера, 20:34
все договорённости оказались невыполнимы... уже и на международной арене наши чинуши за свои слова не отвечают...
 
 

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