Казахстан передумал поставлять вакцину QazVac в другие страны

Ранее были планы о поставках вакцины в Кыргызстан и Украину.
Вопрос о поставках отечественной вакцины QazVac будет обсуждаться не раньше осени, после того как производство выйдет на объем порядка 1 млн доз. Об этом заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.
«В отношении поставки в соседние страны. Да, есть страны, которые просят, чтобы мы обеспечили поставку. Но в первую очередь мы должны обеспечить наших граждан. Поэтому на июнь, июль у нас, даже и на август пока этот вопрос не стоит», - заявил он на брифинге в среду, 23 июня.
Вице-премьер отметил, что сегодня ежемесячный объем производства QazVac составляет 100 тыс. доз. «25 июня у нас снова будет 100 тыс. доз. На июль также запланировано 100 тыс.», - уточнил он.
Планируется, что с конца августа «у нас уже пойдет объем на уровне 600 тыс. доз».
«С Кыргызстана есть официальное обращение, мы это видели. Когда пойдем на уровень 600 тыс. доз, с сентября у нас будет около 1 млн QAzVac, тогда вопрос можно будет поднять», - заявил Тугжанов.
Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан готов предоставить вакцину собственного производства Украине, о чем заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром охраны здоровья Виктором Ляшко. Также министр здравоохранения и соцразвития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев сообщал, что поступление вакцины ожидается в пятницу или субботу (25-26 июня). «Я вел переговоры с министром здравоохранения, послом Казахстана. В пятницу–субботу ожидаем препарат из Алматы, потому что в четверг отправим холодильники. Я думаю, на границе проблем с пропуском не будет», — заявлял министр.
Отметим также, что вопрос о возможности производства вакцины QazVac в Турции, похоже, уже снят с повестки дня. Отвечая на вопрос о возможных сроках начала розлива вакцины, вице-премьер, подтвердив, что о таких планах он действительно ранее сообщал, однако в ответе он сосредоточился на перспективах производства вакцины внутри страны.
«Сегодня ведется в ускоренном формате работа на биофармацевтическом заводе в Отаре. Вы все знаете, что в апреле завершили строительство завода. На сегодняшний день завершен монтаж оборудования. Буквально 19 июня мы фактически провели первый пробный запуск линии розлива. В принципе, у нас сегодня есть возможность в Казахстане. Сейчас идет валидационный период, который займет полтора- два месяца. 600 тысяч - этот объем мы будем разливать в конце августа и начале сентября именно на базе нашего завода», - заявил Тугжанов.
О строительстве завода для производства отечественной вакцины от коронавируса было заявлено в 2020 году, тогда же была определена площадка - поселок Гвардейский в Кордайском районе Жамбылской области. На строительство завода было выделено 5 млрд тенге. Сначала предполагалось, что он начнет работать весной, затем - летом, затем к концу 2021 года. В апреле 2021 года вице-премьер Ералы Тугжанов заявил, что казахстанскую вакцину будут производить в Турции и уже подписаны предварительные документы.
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