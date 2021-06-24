Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан - 568,

в городе Алматы - 186,

в городе Шымкент - 47,

в Акмолинской области - 36,

в Актюбинской области - 40,

в Алматинской области - 37,

в Атырауской области - 60,

в ВКО - 78,

в Жамбылской области - 21,

в ЗКО - 91,

в Карагандинской области - 145,

в Костанайской области - 30,

в Кызылординской области - 29,

в Мангыстауской области - 36,

в Павлодарской области - 40,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 27.



Всего в стране подтверждено 413 267 случаев.