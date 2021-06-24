Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан - 568, в городе Алматы - 186, в городе Шымкент - 47, в Акмолинской области - 36, в Актюбинской области - 40, в Алматинской области - 37, в Атырауской области - 60, в ВКО - 78, в Жамбылской области - 21, в ЗКО - 91, в Карагандинской области - 145, в Костанайской области - 30, в Кызылординской области - 29, в Мангыстауской области - 36, в Павлодарской области - 40, в СКО - 25, в Туркестанской области - 27.
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