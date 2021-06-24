Умер диктор Виктор Балашов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Советский и российский теле- и радиоведущий, народный артист РФ Виктор Балашов умер на 97-м году жизни. Об этом сообщил в среду телеканал "Россия-24".
"Ушел из жизни советский и российский диктор Виктор Балашов. Ему было 96 лет", - сообщает телеканал.
Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 году в Москве. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1944 году, пройдя отборочный конкурс, был принят на Всесоюзное радио диктором-практикантом. Учился мастерству у Юрия Левитана, а затем работал диктором Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Он также вел передачи "Время", "Победители", "Огонек" и другие.
12 апреля 1961 года именно он первым озвучил в телевизионном эфире сообщение ТАСС о полете Юрия Гагарина в космос.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz