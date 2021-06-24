Умер диктор Виктор Балашов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Советский и российский теле- и радиоведущий, народный артист РФ Виктор Балашов умер на 97-м году жизни. Об этом сообщил в среду телеканал "Россия-24".



"Ушел из жизни советский и российский диктор Виктор Балашов. Ему было 96 лет", - сообщает телеканал.



Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 году в Москве. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1944 году, пройдя отборочный конкурс, был принят на Всесоюзное радио диктором-практикантом. Учился мастерству у Юрия Левитана, а затем работал диктором Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Он также вел передачи "Время", "Победители", "Огонек" и другие.



12 апреля 1961 года именно он первым озвучил в телевизионном эфире сообщение ТАСС о полете Юрия Гагарина в космос.